Engelli Kübra için Erzurum Büyükşehir Belediyesi yol yaptı - Son Dakika
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Engelli Kübra için Erzurum Büyükşehir Belediyesi yol yaptı

26.06.2022 12:19
Engelli Kübra için Erzurum Büyükşehir Belediyesi yol yaptı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda sıkıntı yaşayan engelli kübra için evinin önüne kadar yol yaptı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda sıkıntı yaşayan engelli kübra için evinin önüne kadar yol yaptı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda sıkıntı yaşayan engelli çocuk için evinin önüne kadar yol yaptı. Erzurum'da sanayide oto ustası olarak çalışan Ömer ustanın 29 yaşında ki kızını eve kadar taşıyabilmesi için büyük şehir belediyesi yol yaptı.

Belediye, Uzundere ilçesi Dikyar Mahallesi'nde yaşayan ve çocukken geçirdiği havale sonucu engelli olan 29 yaşındaki Kübra Kurt'un için evinin önüne kadar parke taşı döşeyerek yol yaptı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet sekmen, yaptığı açıklamada, belediye olarak yaptıkları her hizmette engelli vatandaşları asla ihmal etmediklerini ve onları düşünerek çalışmalar yaptıklarını belirtti. Belediye hizmetlerinde önceliğin engelli vatandaşlar olduğunu ifade eden Sekmen, kendilerine başvurmaları halinde her engelli vatandaşa öncelikli hizmet gideceğinin altını çizdi. Kübra'nın babası Oto tamir ustası Ömer Kurt yapılan hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek belediye Başkanına, Belediye Genel Sekreteri Zafer Aynalı 'ya ve ekiplerine teşekkür etti.

Kurt, "Yolumuz vardı fakat evimiz doğa şartlarından dolayı 28 metrelik bir yokuşun başındaydı. Ne yaptımsa o yokuşu tutturamadım. 5-6 yaşından beri 25 yıldır Kübra kızımızı hastaneye ve her yere götürmek için kucağımda taşıyordum. Belediye Genel Sekreteri Sayın Zafer Aynalının haberi olunca beni aradı, Başkanımızla görüştüğünü ve gerekli çalışmaları başlatacakları müjdesini verince sabaha kadar uyumadım, gerekli tüm malzemeleri belediye gönderince köyde komşularımız çok sevindi ve ekipleri beklemeden imece usulü ekipler gelene kadar taşları döşeyerek ekiplere de sürpriz yaptık ve bir günde yolumuzu yapıldı. Başta Belediye Başkanı Sayın Mehmet Sekmen ve Genel Sekreteri Sayın Zafer Aynalı olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Mehmet Sekmen, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Engelli Kübra için Erzurum Büyükşehir Belediyesi yol yaptı - Son Dakika

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