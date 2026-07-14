Engelli Sanatçı Rukiye Arslan'ın Başarı Hikayesi - Son Dakika
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Engelli Sanatçı Rukiye Arslan'ın Başarı Hikayesi

Engelli Sanatçı Rukiye Arslan\'ın Başarı Hikayesi
14.07.2026 09:37
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Kas güçsüzlüğüyle mücadele eden Rukiye Arslan, resim ve edebiyat alanlarında büyük başarılara imza attı.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde kas güçsüzlüğü hastalığıyla mücadele eden 45 yaşındaki Rukiye Arslan, engellerine meydan okuyarak hem karakalem resim sanatında hem de edebiyat dünyasında büyük bir başarıya imza attı. 12 yıl önce keşfedilen yeteneğini azimle büyüterek şiir kitabı çıkaran Arslan, Kelkit Gençlik Merkezinde açtığı sergiler ve verdiği söyleşilerle kendisi gibi engelli bireylere umut ışığı oldu.

Kelkit ilçesi Söğütlü Beldesinde yaşamını sürdüren Rukiye Arslan, kas güçsüzlüğü hastalığı nedeniyle ellerini kullanmakta zorlanmasına rağmen, azmiyle hem resim hem de edebiyat dünyasında parmakla gösterilen bir başarı elde etti.

Çocukluğundan itibaren resim sanatına ilgi duyan ancak imkansızlıklar sebebiyle yeteneğini uzun süre ön plana çıkaramayan Arslan, hayatını değiştiren dönüm noktasını 12 yıl önce yaşadı. Söğütlü Beldesine gelen resim öğretmeni Zehra Albayrak'ın desteğiyle içindeki cevheri keşfeden Arslan, karakalem çalışmalarına yoğunlaşarak kendisini geliştirdi.

Haftada 3 gün süren zorlu eğitim meyvesini verdi

İlk dönemlerde kuzenlerini ve arkadaşlarını çizerek amatör çalışmalar yapan Rukiye Arslan, çevresinden aldığı olumlu tepkiler üzerine eğitim almaya karar verdi. Resim öğretmeni Zehra Albayrak'ın üç yıl boyunca haftada üç gün kendisini sabahları evinden alarak başlattığı düzenli eğitim süreci, Arslan'ın kendi kişisel sergisini açabilecek teknik seviyeye ulaşmasını sağladı.

Kelkit Gençlik Merkezinde kendisine tahsis edilen özel odada çalışmalarına devam eden Arslan, burada öğrencilerle söyleşiler gerçekleştirerek sergiler açmaya başladı. Emeğinin boşa gitmesini istemediğini belirten Arslan, kendisi için sağlanan bu istihdam ve üretim imkanlarının sürekli hale getirilmesini talep etti.

"Herkes tek eliyle çizerken ben iki elimle mücadele ediyorum"

Kas güçsüzlüğü nedeniyle birçok kişinin tek elle yaptığı işlemleri iki eliyle gerçekleştirdiğini anlatan Arslan, özellikle gölgelendirme çalışmalarında büyük güç harcadığını dile getirdi. Kas güçsüzlüğü nedeniyle birçok kişinin tek elle yaptığı işlemleri iki eliyle gerçekleştirdiğini anlatan Arslan, özellikle gölgelendirme çalışmalarında büyük güç harcadığını dile getirdi.

Her portre için günlerce emek veriyor

Fiziksel engelinin getirdiği zorlukları açık yüreklilikle paylaşan Rukiye Arslan, normal bir insanın bir günde tamamlayabileceği detaylı bir yüz çizimini, kas güçsüzlüğü ve siyah alanları bastırma zorunluluğu nedeniyle ancak bir haftada bitirebildiğini ifade etti.

Çizimlerinde dengeyi sağlamak adına siyah, beyaz ve gri tonları titizlikle kullandığını aktaran sanatçı, bu süreçte sadece hamur silgiden destek aldığını belirtti.

Resim yapmanın kendisi için tarif edilemez bir mutluluk olduğunu vurgulayan Arslan, "Belki insanlara sıradan gelebilir ama bana göre dünyanın en güzel hissi ve en büyük mutluluğu. Bu işi sürdürmek istiyorum. Emeğimin boşa gitmesini istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Sanatın kendisine dünyanın en güzel mutluluğunu yaşattığını dile getiren Arslan, kendisiyle aynı durumu paylaşan tüm engelli vatandaşlara, "Hayallerinin peşinden koşmaktan vazgeçmesinler, yeteneklerini ortaya koysunlar ve içlerindeki cevherleri saklamasınlar" sözleriyle çağrıda bulundu.

Rukiye Arslan'ın başarıları sadece görsel sanatlarla da sınırlı kalmadı. Evdeki boş zamanlarında küçük makinesiyle kıyafetler diken ve üretkenliğini her alana yayan Arslan, edebiyat dünyasına da adım attı. Şairlik yönüyle de takdir toplayan Arslan "Kalemimde Parmak İzlerim" adlı şiir kitabı olduğunu, ikinci şiir kitabının hazırlıklarına da ara vermeden devam ettiğini kaydetti. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Engelli Sanatçı Rukiye Arslan'ın Başarı Hikayesi - Son Dakika

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