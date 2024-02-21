Engelli Vatandaş Besni\'de Mahalle Muhtarlığına Aday Oldu

Yerel

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde Besni ilçesinden ilk kez engelli bir vatandaş mahalle muhtarlığına aday oldu.

Engeli vatandaşların sesi olmak için Besni ilçesi Hasan Tütün Mahallesi için aday olduğunu belirten Hasan Korkmaz tek amacının hizmet olduğunu vurgulayarak, "Ben, engelli bir birey olarak, toplumumuzda engellilerin de söz sahibi olabileceğini göstermek için önemli bir adım atmaya karar verdim. Kısa animasyonlar, illüstrasyonlar gibi görsel tasarımlar yapıyor ve engellilerin varlığını, potansiyelini vurgulamaya çalışıyorum. Ancak, sanatımı sadece bir ifade aracı olarak görmek yerine, toplumda gerçek bir değişim oluşturmak için kullanmak istiyorum. Bu nedenle, herkes için erişilebilir, herkes için adil bir mahalle sloganıyla muhtarlığa talip oluyorum. Engellilerin, yaşlıların, çocukların ve diğer dezavantajlı grupların günlük yaşamda karşılaştığı zorlukları, ihtiyaçları ve talepleri en iyi şekilde anlayan biri olarak, yerel yönetimde söz sahibi olmak, yaşam kalitesini artırmak için çalışacağımı taahhüt ediyorum. Benim için sadece bir sandık değil, aynı zamanda bir fırsat ve sorumluluk olduğunu biliyorum. Engelli bireylerin sesini duyurmak ve toplumda daha fazla farkındalık oluşturmak için bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğim" diye konuştu. - ADIYAMAN