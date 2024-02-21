Engelli Vatandaş Besni'de Mahalle Muhtarlığına Aday Oldu - Son Dakika
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Yerel

Engelli Vatandaş Besni'de Mahalle Muhtarlığına Aday Oldu

Engelli Vatandaş Besni\'de Mahalle Muhtarlığına Aday Oldu

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde Besni ilçesinden ilk kez engelli bir vatandaş mahalle muhtarlığına aday oldu. Hasan Korkmaz, engelli bireylerin sesini duyurmak ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla muhtarlık için aday olduğunu belirtti.

21.02.2024 14:04
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31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde Besni ilçesinden ilk kez engelli bir vatandaş mahalle muhtarlığına aday oldu.

Engeli vatandaşların sesi olmak için Besni ilçesi Hasan Tütün Mahallesi için aday olduğunu belirten Hasan Korkmaz tek amacının hizmet olduğunu vurgulayarak, "Ben, engelli bir birey olarak, toplumumuzda engellilerin de söz sahibi olabileceğini göstermek için önemli bir adım atmaya karar verdim. Kısa animasyonlar, illüstrasyonlar gibi görsel tasarımlar yapıyor ve engellilerin varlığını, potansiyelini vurgulamaya çalışıyorum. Ancak, sanatımı sadece bir ifade aracı olarak görmek yerine, toplumda gerçek bir değişim oluşturmak için kullanmak istiyorum. Bu nedenle, herkes için erişilebilir, herkes için adil bir mahalle sloganıyla muhtarlığa talip oluyorum. Engellilerin, yaşlıların, çocukların ve diğer dezavantajlı grupların günlük yaşamda karşılaştığı zorlukları, ihtiyaçları ve talepleri en iyi şekilde anlayan biri olarak, yerel yönetimde söz sahibi olmak, yaşam kalitesini artırmak için çalışacağımı taahhüt ediyorum. Benim için sadece bir sandık değil, aynı zamanda bir fırsat ve sorumluluk olduğunu biliyorum. Engelli bireylerin sesini duyurmak ve toplumda daha fazla farkındalık oluşturmak için bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğim" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Engelli Vatandaş Besni'de Mahalle Muhtarlığına Aday Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Engelli Vatandaş Besni'de Mahalle Muhtarlığına Aday Oldu - Son Dakika
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