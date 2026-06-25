Türkiye Sakatlar Derneği'nin Tekerlekli Sandalye Bağışladığı Elazığlı Engelli Evinin Yolunun Yapılmasını İstedi

(ELAZIĞ) - Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Elazığ Şube Başkanı Metin Fırat ve Fırat Üniversitesi Öğretim Görevlisi Murat Gökalp ve öğrencileri, Elazığ'da ikamet eden 50 yaşındaki Nihat Yıldırım'ın akülü araç ihtiyacını karşıladılar. Ancak Yıldırım, evine kadar akülü aracıyla ulaşabilmek için kısa bir yolun yetkililerce yapılmasını talep ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ'da yaşayan 50 yaşındaki engelli vatandaş Türkiye Sakatlar Derneği'nden akülü engelli aracı talep etti. Bunun üzerine bağışçılar aracılığıyla temin edilen araç TSD Elazığ Şube Başkanı Metin Fırat, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Murat Gökalp ve öğrencileri ile birlikte Yıldırım'a Esentepe Mahallesi Yosunlu Sokak'taki evinin önünde teslim edildi.

TSK Elazığ Şube Başkanı Fırat, bu sırada Yıldırım'ın evinin yolunun elverişsiz olduğuna dikkati çekerek, "Nihat amcamız 2001 yılından beri burada yaşıyor ancak maalesef evinin yolu yok. Akülü arabasını teslim ettik fakat bu yolda nasıl kullanabileceğini bilemiyoruz. Buradan Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları'na ve Sayın Valimiz Numan Hatipoğlu'na çağrıda bulunuyoruz. Nihat amcamızın evinin yolunun yapılmasını, kendisinin sosyal hayata erişimi için talep ediyoruz. Bu bir erişilebilirlik meselesidir" dedi.

Yıldırım da evinin yolunun yapılması için birçok kez talepte bulunduğunu ifade etti.