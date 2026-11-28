Engelli vatandaşlar Bayburt'ta düzenlenen cami buluşmasında vaizle sohbet ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt İl Müftülüğü'nün 'Engelsiz Cami, Engelsiz İbadet' Projesi kapsamında Hacı Kıyasi Şentürk Camii'nde engelli vatandaşlarla buluşması gerçekleşti. Programda Vaiz Eyyüp Bakan katılımcıların dini sorularını yanıtladı ve cami hizmetlerine erişim konusunda farkındalık oluşturuldu.
Bayburt İl Müftülüğü tarafından 'Engelsiz Cami, Engelsiz İbadet' Projesi kapsamında düzenlenen 'Cami-Engelli Buluşması' etkinlikleri sürüyor. Proje çerçevesinde Hacı Kıyasi Şentürk Camii'nde engelli vatandaşlarla bir araya gelindi.
Programda, Vaiz Eyyüp Bakan, vatandaşlarla sohbet ederek dini konulardaki sorularını yanıtladı. Buluşmada engelli vatandaşların cami ve ibadet hizmetlerinden yararlanmasına yönelik farkındalık oluşturuldu.
Sürdürülen projeyle engelli vatandaşların cami hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması ve din hizmetlerinden daha etkin yararlanmalarının desteklenmesi amaçlanıyor.
Kaynak: İHA
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