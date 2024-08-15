Engelliler Montaj Atölyeleri İş Gücüne Katılım Sağlıyor - Son Dakika
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Engelliler Montaj Atölyeleri İş Gücüne Katılım Sağlıyor

Engelliler Montaj Atölyeleri İş Gücüne Katılım Sağlıyor

Tepebaşı Belediyesi'nin Engelliler Montaj Atölyelerinde eğitim gören bireyler, üretmeyi öğrenerek iş gücüne katılırken başarmanın da mutluluğunu yaşıyor. Engelli Montaj Atölyelerinde çalışmaya başlayan bireyler; istihdam edilmeye, üretmeye ve imkan verildiğinde ne kadar başarılı olabileceklerini ispatlamaya devam ediyor.

15.08.2024 14:33  Güncelleme: 14:36
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Tepebaşı Belediyesi'nin Engelliler Montaj Atölyelerinde eğitim gören bireyler, üretmeyi öğrenerek iş gücüne katılırken başarmanın da mutluluğunu yaşıyor.

Tepebaşı Belediyesi, engelli bireylerin topluma dahil olması, kendilerini geliştirmeleri ve özgüvenlerini kazanmaları adına gerçekleştirdiği projeler ile Türkiye'de ilk olan çalışmaları hayata geçiriyor. Bu projelerden Engelliler Montaj Atölyesi ile bireyler öğreniyor, üretiyor ve istihdam edilerek kazanç sağlıyor. Melih Savaş Yaşam Köyü'nde yer alan İbrahim Ethem Kesikbaş Engelliler Montaj Atölyesi'nin ardından Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) iş birliğinde Türkiye'de ilk ve tek olma özelliği ile hizmet veren Engelliler Montaj Atölyesi'nde de özel bireyler, iş hayatına katılıyor.

Engelli Montaj Atölyelerinde çalışmaya başlayan bireyler; istihdam edilmeye, üretmeye ve imkan verildiğinde ne kadar başarılı olabileceklerini ispatlamaya devam ediyor. Her 2 merkezde bugüne kadar montajı yapılan ürün sayısı 18 milyon 813 bin 641'e ulaşırken merkezlerden eğitim alan özel birey sayısı ise 185, eğitim alarak diğer kurumlarda istihdam edilen sayı ise 61 oldu. İbrahim Ethem Kesikbaş Engelliler Montaj Atölyesi'nde açıldığı günden bugüne kadar 110 öğrenci eğitim alırken, 18 öğrenci farklı kurumlarda istihdam edildi ve 7 milyon 530 bin 711 adet parçanın montajı gerçekleştirildi. EOSB Engelliler Montaj Atölyesi'nde ise 75 özel birey eğitim alırken diğer kurumlarda istihdam edilen öğrenci sayısı 43'e ulaştı. EOSB'deki atölyede ise toplam 11 milyon 282 bin 930 adet de parçanın montajı yapıldı. Montaj atölyelerinde çalışan özel bireyler de çalışmaktan mutlu olduklarını ifade ediyor.

"Burada zaman çok güzel geçiyor"

Nilay Savaş, "5 yıldır buradayım. Burada parçaları birleştiriyoruz. Burada zaman çok güzel geçiyor, etkinlikler yapıyoruz. Burayı çok seviyorum. Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a çok teşekkür ederim" dedi.

Sinem Fener ise 1 yıldır Montaj Atölyesinde çalıştığını belirterek "Burayı çok seviyorum. Çok mutluyum. Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'ı da çok seviyorum" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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