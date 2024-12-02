Engellilerin Hayatını Kolaylaştırmak İçin El Birliği - Son Dakika
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Engellilerin Hayatını Kolaylaştırmak İçin El Birliği

Engellilerin Hayatını Kolaylaştırmak İçin El Birliği

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan, engelsiz bir Nazilli için derneklerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak, engelli bireylerin eşit haklardan faydalanmalarını sağlamak için projeler geliştirdiklerini söyledi.

02.12.2024 16:56  Güncelleme: 16:57
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Engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmalar gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; "El birliğiyle engelleri aşacağız" dedi.

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Engellilerin hayatını kolaylaştırmak için çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Tetik, mesajında "Bugün, engelli vatandaşlarımızın karşılaştığı zorluklara dikkat çekmek ve onları daha iyi anlayabilmek adına önemli bir gün. Derneklerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, kent konseyimizle engelsiz bir Nazilli için faaliyetler yürütüyoruz. Bizler, Nazilli Belediyesi olarak engelli bireylerin her alanda daha fazla yer alabilmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Engellilerimizin hayatlarını kolaylaştıracak projeler geliştirmeyi ve onların eşit haklardan faydalanmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Birlikte daha güçlü bir toplum olabilmek için, hepimiz el birliğiyle engelleri aşacağız. Engelli olmak yalnızca bireysel değil toplumsal bir meseledir. Hep birlikte daha erişilebilir, daha kapsayıcı bir Nazilli için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 3 Aralık'ın tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de engellilerimiz adına farkındalık oluşturmak için önemli bir gün olduğuna inanıyoruz. İnanıyorum ki sevgi tüm engelleri aşar" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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