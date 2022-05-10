Engelsiz bir toplum hayali - Son Dakika
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Engelsiz bir toplum hayali

10.05.2022 13:23
Engelsiz bir toplum hayali

Samsun'un Bafra ilçesinde "10-16 Mayıs Engelliler Haftası" dolayısıyla düzenlenen kutlama programında "engelsiz bir toplum" mesajı verildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde "10-16 Mayıs Engelliler Haftası" dolayısıyla düzenlenen kutlama programında "engelsiz bir toplum" mesajı verildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törende Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Törende konuşan Türkiye Sakatlar Derneği Bafra Şube Başkanı Recep Köksal, "Sayıları milyonları bulan engelli arkadaşlarımızın bir hayali var. Aileler de burada, onların da bir hayali var. Engelsiz bir toplum hayali. Gelin bu hayalimize sayın protokol, sayın Bafralılar sizleri de ortak edelim. Engelsiz toplum, engelsiz bir Bafra için, engelsiz bir Türkiye için mücadelemize destek olun, omuz verin" dedi.

Bafra Sosyal Hizmetler Müdürü Muzaffer Şahin, "Toplumumuzdaki her bireyin engellileri anlama noktasında empati kurarak onların hayatına kolaylaştırma adına bir şeyler yapabildiği düşüncesine inanan bir kişi olarak tüm engellilerimize engelsiz bir yaşam diliyorum" diye konuştu.

Burada yapılan konuşmaların ardından açılan Türk bayrağı eşliğinde oluşturulan kortej, Atatürk Bulvarı'ndan Gençlik Merkezi'ne kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Burada düzenlenen etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Aslında bütün Türk toplumuna empati yaparsak bugün akşam eve gitmeye garantimiz olmadığı, biz de her an engelli olabileceğimizi düşünürsek, karşımızdaki engelli kardeşlerimize bu düşünce ile davranırsak zaten bütün problemleri çözmüş oluruz" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Cevdet Ertürkmen ise şunları söyledi:

"Ülkemizde yaklaşık 9 milyonu geçen engelli vatandaşlarımızın sorunlarının farkında ve her an onların yanında olduğumuzu bilmelerini istiyorum. Bizler merkezi hükümet olarak gerek sosyal hizmetler merkezi gerekse sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığıyla onlara maddi ve manevi destek olmaya çalışıyoruz. Ebetteki amacımız ve hedefimiz onlara daha çok acımak değil. Oysa onların üstün oldukları, sahip oldukları yetenekleri ortaya çıkarmak. Onları bu noktada kanalize edecek eğitim kurumlarına sevk etmek, onların her alanda daha fazla yer almalarını sağlamak en büyük amacımız olmalıdır."

Program, özel eğitim okulları öğrencilerinin zeybek oyunu ve söylediği şarkılarla devam etti. Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde Bafra Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Beni tanı, anla ve kabul et" konulu ilkokullar arası resim, ortaokullar arası şiir ve liseler arası kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Etkinlik, ödüllerin verilmesinin ardından özel eğitim okulları öğrencilerinin hazırladığı serginin açılışı ve gezilmesiyle son buldu. - SAMSUN

Engelsiz bir toplum hayali
Engelsiz bir toplum hayali
Engelsiz bir toplum hayali
Engelsiz bir toplum hayali
Engelsiz bir toplum hayali
Engelsiz bir toplum hayali
Engelsiz bir toplum hayali

YORUMLAR
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Hisarcık, Engelli, Samsun, Bafra, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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