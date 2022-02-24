Engelsiz hizmet aracı yollarda - Son Dakika
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Engelsiz hizmet aracı yollarda

24.02.2022 11:55
Engelsiz hizmet aracı yollarda

'Engelsiz Şehir' olma yolunda projelerine hız kesmeden devam eden Mustafakemalpaşa Belediyesi, engelli vatandaşların taleplerini bir bir yerine getiriyor.

'Engelsiz Şehir' olma yolunda projelerine hız kesmeden devam eden Mustafakemalpaşa Belediyesi, engelli vatandaşların taleplerini bir bir yerine getiriyor. Engelli vatandaşların istekleri doğrultusunda tasarlanan hizmet aracı büyük kolaylık sağlıyor.

Engellilerin toplumsal hayata katılması, gündelik hayatlarında en az engelle karşılaşmaları için daha önce Adnan Menderes Meydanında akülü sandalye şarj istasyonu kuruldu. Mustafakemalpaşa Belediyesi Murat Uzgur Engelsiz Yaşam Merkezi Saliha Halil Kanar Otizm Biriminde engelli bireyler için gün içerisinde el sanatları, resim, müzik, beden eğitimi, dans ve tiyatro gibi kurslar verilirken, Murat Uzgur Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitime katılmak isteyen öğrenciler artık ulaşım sıkıntısı da yaşamayacak. Kurslara katılmak isteyen öğrencilerin talepleri üzerine Mustafakemalpaşa Belediyesi özel bir araç tahsis etti. Kursa katılmak isteyen öğrenciler için araç sabah saatlerinde evlerinden alıp, kurs bitimi teker teker evlerine bırakılacak.

Engelsiz hizmet aracının ilk yolcuları, "Kurslarımıza gelip giderken sıkıntı çekiyorduk. Üretici olmak, yeni hobiler edinmek beni ve arkadaşlarımızı çok motive ediyor. Bu soğuk kış günlerinde gelip giderken zorlanıyorduk, artık rahat rahat gidip gelebileceğiz. Servis kapımızın önünden alıyor. Kapımızın önüne geri bırakıyor. Başkanımızdan Allah razı olsun. Gelip giderken sıkıntı çekiyorduk. Rahat rahat gidip geleceğiz, çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Engelli vatandaşların talepleri üzerine engelleri ortadan kaldıran engelsiz servis aracı tasarımına önderlik eden Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Hemşerilerim istedi, ben ve ekibim elimizden geleni yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Engelsiz bir şehir olma yolunda ilerliyoruz. Murat Uzgur Engelsiz Yaşam Birimi Saliha ve Halil Kanar Otizm birimi ile tanıdığım yüzlerce evladım, abim ve ablam var. Onlarla buluşmak beni mutlu ediyor, günümü güzelleştiriyorlar, isteklerini yapmak için hazırım" diye konuştu. - BURSA

Engelsiz hizmet aracı yollarda
Engelsiz hizmet aracı yollarda
Engelsiz hizmet aracı yollarda

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Engelli, Tiyatro, Müzik, Otizm, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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