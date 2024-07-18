Engelsiz Turizm Programı ile Özel Gereksinimli Öğrenciler Samsun'u Keşfetti - Son Dakika
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Engelsiz Turizm Programı ile Özel Gereksinimli Öğrenciler Samsun'u Keşfetti

Engelsiz Turizm Programı ile Özel Gereksinimli Öğrenciler Samsun\'u Keşfetti

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen gezi ile özel gereksinimli öğrenciler Samsun'un doğal ve tarihi güzelliklerini keşfetti. Engelsiz Turizm Programı kapsamında binlerce engelli bireye Samsun'u keşfetme imkanı sunuluyor.

18.07.2024 11:59  Güncelleme: 12:01
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Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen "Engelsiz Turizm Programı" kapsamında düzenlenen gezi ile özel gereksinimli öğrenciler Samsun'un doğal ve tarihi güzelliklerini gezip görme fırsatı buldu. İnsanı merkeze alan bir yaklaşımla çalışmalarına devam ettiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Engelli bireylerimizin hayatını kolaylaştırmak ve sosyal hayata katılımlarını daha da artırmak her zaman önceliğimiz" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi bir taraftan engelli bireylerin ruhsal ve fiziksel anlamda gelişimlerine destek olurken bir taraftan da sosyal hayata daha fazla katılmalarını sağlamak amacıyla programlar düzenliyor, projeler hayata geçiriyor. Bu kapsamda başlatılan "Engelsiz Turizm Programı" ile de binlerce engelli bireye Samsun'u keşfetme imkanı sunuluyor.

Katılımcılara "Samsun'u Keşfet" mottosu ile belirlenen "Rota Samsun" güzergahları gezdiriliyor. Yaklaşık 2 bin özel gereksinimli birey ve ailesinin ağırlanmasının hedeflendiği, yaz sezonu boyunca devam edecek olan program ile özel gereksinimli bireylerin Samsun'un güzelliklerini keşfetmeleri, topluma entegre olmaları ve sosyal hayata aktif bir şekilde katılmaları destekleniyor. Engelsiz Turizm Programı'ndan yaz boyunca 2 bin özel gereksinimli birey ve ailesinin yararlanması hedefleniyor.

Geziye 170 kişi katıldı

Proje kapsamında Haziran ayında Samsun'da yaşayan özel eğitim ve rehabilitasyon öğrencileri ve öğretmenleri için vapur turu düzenlenirken Temmuz ayında ise Rota Samsun güzergahlarını içeren bir gezi organize edildi. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri ve ailelerinden 170 kişinin katıldığı gezide renkli görüntüler yaşandı.

"Odağımız insan"

İnsanı merkeze alarak çalışmalarına devam ettiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Engelli bireylerimizin hayatını kolaylaştırmak ve sosyal hayatta daha fazla kendilerine yer bulmalarını sağlamak her zaman önceliğimiz. 'Engelsiz Turizm' projesini de bu kapsamda çok değerli buluyorum. Geçen ay vapur gezisi düzenledik. Şimdi gezi programı. Ben çocuklarımızın gözlerindeki mutluluğu gördükçe mutlu oluyorum. Bizler her alanda özel gereksinimli bireylerimizin yanlarında olmaya, desteklemeye devam ediyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Engelsiz Turizm Programı ile Özel Gereksinimli Öğrenciler Samsun'u Keşfetti - Son Dakika

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