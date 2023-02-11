Enkazdan bulduğu 500 bin TL'lik altın dolu çantayı sahibine teslim etti - Son Dakika
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Enkazdan bulduğu 500 bin TL'lik altın dolu çantayı sahibine teslim etti

11.02.2023 19:47
Enkazdan bulduğu 500 bin TL'lik altın dolu çantayı sahibine teslim etti

Deprem felaketinin vurduğu kentlerden birisi olan Adıyaman'daki arama kurtarma çalışmalarına katılmak için giden Afyonkarahisar İl Özel İdaresine bağlı ekipler enkaz altında buldukları ve içerisinde yaklaşık 500 bin TL'lik altın dolu olan çantayı sahibine teslim etti.

Deprem felaketinin vurduğu kentlerden birisi olan Adıyaman'daki arama kurtarma çalışmalarına katılmak için giden Afyonkarahisar İl Özel İdaresine bağlı ekipler enkaz altında buldukları ve içerisinde yaklaşık 500 bin TL'lik altın dolu olan çantayı sahibine teslim etti.

Adıyaman'da yaşanan depremin ardından çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilirken bölgeye Afyonkarahisar'dan giden bir görevli bulduğu çantayı sahibi Sedat R.'ye teslim etti. Çantanın içerisinde 60 adet ata lira, iki adet de 20 gram bileziğin olduğu kaydedildi. Arama kurtarma ekibindeki görevlinin bu davranışı takdir topladı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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Karahisar, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Enkazdan bulduğu 500 bin TL'lik altın dolu çantayı sahibine teslim etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Enkazdan bulduğu 500 bin TL'lik altın dolu çantayı sahibine teslim etti - Son Dakika
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