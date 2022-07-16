Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, EPDK 2'nci Başkanlığına Zekeriya Gökşenli, EPDK üyeliklerine ise Muhammed Mustafa İzgeç ve İbrahim Tan getirildi. Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Yerel › EPDK atamaları Resmi Gazete'de - Son Dakika

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