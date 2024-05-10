Erbaa Belediyesi Engelliler Haftası'nda Özel Çocuklar İçin Bahar Şenliği Düzenledi - Son Dakika
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Erbaa Belediyesi Engelliler Haftası'nda Özel Çocuklar İçin Bahar Şenliği Düzenledi

Erbaa Belediyesi Engelliler Haftası\'nda Özel Çocuklar İçin Bahar Şenliği Düzenledi

Erbaa Belediyesi, Engelliler Haftası sebebiyle özel çocuklar için atlı bahçede bahar şenliği düzenledi. Etkinlikte çocuklar müzik ve oyunlarla eğlenceli dakikalar yaşadı.

10.05.2024 09:58  Güncelleme: 10:02
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Erbaa Belediyesi Engelliler Haftası sebebiyle atlı bahçede özel çocuklar için bahar şenliği düzenledi.

Erbaa Belediyesi Engelliler Haftası sebebiyle özel eğitim uygulama okulu öğrencilerine bahar şenliği düzenledi. Atlı bahçede düzenlenen etkinlikte, çocuklar müzik ve oyunlarla eğlenceli dakikalar yaşadı. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ile birlikte pasta kesip sportif aktiviteler gerçekleştiren özel öğrenciler şenlikte doyasıya eğlendi.

Öğrencilerle bir araya gelmekten onların mutluluğuna şahit olmaktan büyük keyif aldıklarını ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, "Eminim öğrencilerimiz için çok güzel bir gün oluyordur. Farklı bir hafta oluyordur. İnşallah 10-16 Mayıs arasında kutladığınız bu güzel haftanızı, özel haftanızı kutluyor, tebrik ediyorum. İnşallah bu etkinlikler, bu sosyalleşme öğrencilerimizin hayata daha fazla tutunmasına vesile olur. Ben özel öğrencilerimize verdiğiniz emek için ayrıca da çok teşekkür ediyorum. Bu örnek olacak inşallah. Hocalarımızla, müdürlerimizle konuştuğumuz gibi inşallah bu etkinliği Tokat geneline de yayarız. Erbaa örnek olur. İnşallah bu etkinlikte Tokat'ın bütün öğrencilerini misafir ettiğimiz nice güzel çalışmalar olur. Erbaa olarak bütün Tokat'a örnek olmuş oluruz. Ben o anlamda, emeği geçen herkese, ailelerimize, öğretmenlerimize ve sizlerin yanında çalışan ablalarımıza teşekkür ediyorum. Hayata daha çok tutunduğumuz daha fazla paydaşımızın olduğu bir gelecek diliyorum" dedi. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erbaa Belediyesi Engelliler Haftası'nda Özel Çocuklar İçin Bahar Şenliği Düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erbaa Belediyesi Engelliler Haftası'nda Özel Çocuklar İçin Bahar Şenliği Düzenledi - Son Dakika
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