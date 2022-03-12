Erbaş: "Şehitlik ve gazilik Kuran-ı Kerim ve Peygamber efendimiz tarafından övülmüştür" - Son Dakika
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Erbaş: "Şehitlik ve gazilik Kuran-ı Kerim ve Peygamber efendimiz tarafından övülmüştür"

12.03.2022 07:37
Erbaş: "Şehitlik ve gazilik Kuran-ı Kerim ve Peygamber efendimiz tarafından övülmüştür"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, şehitlik ve gaziliğin Kuran-ı Kerim ve Peygamber efendimiz H.Z. Muhammet (S.A.V.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, şehitlik ve gaziliğin Kuran-ı Kerim ve Peygamber efendimiz H.Z. Muhammet (S.A.V.) tarafından övülen bir makam olduğunu ifade ederek, "Aynı zamanda milletimizin her bir ferdinin gözünü kırpmadan vatan, millet, ezan, bayrak için şehit ve gazi olmak adına koşacağı bir ruhtur" dedi.

Başkan Erbaş, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesini ziyaret etti. Ziyarette Erbaş, dernek başkanı Gazi İsmail Kumartaşlı ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Dernekte hazır bulunan şehit aileleri ve gazilerle sohbet eden Erbaş, Başkan Kumartaşlı'dan şube hakkında bilgiler aldı. Ketteki şehit aileleri ve gaziler için yapılan çalışmalarında değerlendirildiği ziyarette dernek binasını gezen Erbaş, mekana hayran kaldığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Başkan Kumartaşlı'nın teşekkür plaketi ve dernek madalyasını takdim ettiği Prof. Dr. Ali Erbaş, ziyaretçi defterine duygularını yazdı. Ardından bir açıklama yapan Başkan Erbaş, "Şehitlik ve gazilik Kuran-ı Kerim ve Peygamber efendimiz tarafından övülmüştür. Aynı zamanda milletimizin her bir ferdinin gözünü kırpmadan vatan, millet, ezan, bayrak için şehit ve gazi olmak adına koşacağı bir ruhtur. İşte buradaki tüm şehit ve gazilerimiz bu ruh ile bu büyük mertebeye ulaşmışlardır. Rabbim tüm şehitlerimize rahmet gazilerimize sağlıklı ömürler nasip eylesin. Bu değerli mekanın kurulmasında emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi. - AFYONKARAHİSAR

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Münir Karaloğlu, Kuran-ı Kerim, Peygamber, Asker, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erbaş: 'Şehitlik ve gazilik Kuran-ı Kerim ve Peygamber efendimiz tarafından övülmüştür' - Son Dakika


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