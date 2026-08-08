CHP Genel Başkan Yardımcısı Erbay: "Hiçbir parti yönetimi belediye başkanının ayrılmasını ister mi? İstemez"

(ESKİŞEHİR) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Erbay, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katılacağı yönündeki iddialara ilişkin, "Hiçbir parti yönetimi belediye başkanının ayrılmasını ister mi? İstemez. Bence görevine devam etsin" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Erbay, partisinin Eskişehir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. İl yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Erbay, YENİ Parti'ye geçeceği öne sürülen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye çağrıda bulunarak, CHP'den ayrılmaması gerektiğini söyledi. Erbay, şunları söyledi:

"Onlar kendi kararlarını verecek iradeye sahiptirler. Neden ayrılıyorlar? Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılış sebepleri nelerdir? Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkeleri bellidir. Yani bu ilkeler devrimciliktir, devletçiliktir, milliyetçiliktir, cumhuriyetçiliktir, laikliktir. Neresine karşılar yani? Ne diye ayrılıyorlar? Yani şimdi şu andaki yönetim, Sayın Kılıçdaroğlu başkanlığındaki yönetimle ne sorunları var? Niye ayrılıyorlar? Onları aslında onlara sormak lazım.

Bizim onlara 'ayrılın' diye bir baskımız yok. Son derece onlar hür iradeleriyle kararlarını verecek durumdalar. Niye ayrılıyorlar? Aslında onlara sormak lazım. Yani hiçbir parti yönetimi belediye başkanının ayrılmasını ister mi? İstemez. Bence görevine devam etsin. Onun sorumluluğu belediye başkanı olduğu bölgeyi iyi şekilde yönetmektir. Özgür şekilde yönetmektir. Hiç kimsenin etkisi altında kalmadan yönetmektir. Ben olsam bu şekilde düşünürüm ve yönetime devam ederim."