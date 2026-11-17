Erciyes'te gerçekleştirilen kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmazken, senaryo gereği telesiyejde mahsur kalanlar nefes kesen bir operasyonla kurtarıldı.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nda yeni kayak sezonu öncesinde kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat kapsamında senaryo gereği telesiyej operatör odasında meydana gelen elektrik kaynaklı yangın nedeniyle mekanik tesis dururken, telesiyej hattında mahsur kalan kişilerin kurtarılmasına yönelik çalışma başlatıldı. İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık, Türkuaz Arama Kurtarma Derneği, İHH Arama ve Kurtarma Derneği gönüllüleri sevk edildi. Ekipler sahada kısa süre içerisinde organize olurken, itfaiye ekipleri operatör odasında çıkan yangına müdahale etti ve bayılan görevliyi kurtardı. Telesiyejde mahsur kalan vatandaşlara ulaşan JAK, AFAD ve Erciyes AŞ ekipleri de kurdukları halat sistemi ile yanlarına ulaştı. Mahsur kalan 8 kişiyi başarılı bir şekilde indiren ekipler, UMKE ekiplerine teslim etti.

Tatbikat hakkında bilgiler veren Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, "Türkiye'nin en genç en yakışıklı dağındayız. Türkiye'nin son zamanlarda yükselen kayak merkezi Erciyes'te her yıl düzenlediğimiz ve koordinasyonunu sağladığımız, bütün ekiplerde kendimizi denediğimiz bir kurtarma tatbikatını daha gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Her yıl bunu düzenliyoruz. Allah hiçbir zaman gerçeğini yaşatmasın. Duamız bu oluyor ama hazırlıklı olmak için sürekli bu tatbikatları yaparak birimler ile burada koordinasyonu nasıl sağlarız, bu tatbikatın gerçeğinde nasıl hareket edeceğimizi görmek açısından önemli" ifadelerini kullandı.