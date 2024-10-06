Erdek’te Altyapı Sorunları Yağışla Bir Kez Daha Gündeme Geldi

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Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaşanan son yağış, ilçenin yıllardır süregelen altyapı sorununu bir kez daha gözler önüne serdi. Öğle saatlerinde etkili olan 10 dakikalık sağanak yağış, kent merkezini adeta göle çevirdi.

Pazar Meydanı ve Hükümet Caddesi'nde oluşan büyük su birikintileri, vatandaşların günlük hayatını olumsuz etkilerken, bazı iş yerleri de su baskınına uğradı. Araç sürücüleri, göle dönen yollarda ilerlemekte zorlanırken, yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise iş yerlerinin tentelerine sığınmak zorunda kaldı.

Bu yaşananlar, Erdek'te her yağış sonrası ortaya çıkan aynı manzarayı bir kez daha gözler önüne serdi. İlçenin yetersiz altyapısı, vatandaşları her yağışta aynı sorunlarla boğuşmaya mahkum ediyor. Uzun yıllardır çözüm bekleyen bu sorun, Erdek halkının tepkisine neden olurken, yetkililerin soruna kalıcı bir çözüm bulması için çağrıda bulunuluyor.

Erdek Belediyesinden henüz bir açıklama yok

Yaşanan olumsuzluklara ilişkin Erdek Belediyesinden henüz bir açıklama yapılmadı. Belediyenin bu konuda ne gibi önlemler alacağı merak konusu. - BALIKESİR