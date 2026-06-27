Kadınların ilgi gösterdiği futbol turnuvası başladı: Tepeler seyirciyle doldu - Son Dakika
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Kadınların ilgi gösterdiği futbol turnuvası başladı: Tepeler seyirciyle doldu

Kadınların ilgi gösterdiği futbol turnuvası başladı: Tepeler seyirciyle doldu
27.06.2026 10:43  Güncelleme: 10:54
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Mersin'in Erdemli ilçesinde 37 mahalle takımı ve bin 200'den fazla sporcunun katılımıyla 21. Kaymakamlık Kupası Futbol Turnuvası başladı. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği turnuvada seyirciler sahayı gören tepelerden maçları izledi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde 37 mahalle takımı, bin 200'ün üzerinde sporcunun katılımıyla bu yıl 21.'si düzenlenen futbol turnuvası başladı. Önceki yıllarda olduğu gibi turnuvaya kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Çoğu sporseverin karşılaşmaları sahayı gören tepelerden izlemesi de ilginç görüntüler oluşturdu.

Erdemli ilçesinde köy ve mahallelerin katılımıyla bu yıl 21.'si düzenlenen Kaymakamlık Kupası Futbol Turnuvası, 37 takım ve bin 200'den fazla sporcunun katılımıyla başladı. Kaymakamlık, belediye ile Gençlik ve Spor Müdürlüğünün iş birliğinde gerçekleştirilen turnuvada tribünlerin büyük bir kısmını kadınlar doldurdu. Tribünde yerlerini alan kadılar sahadaki eşleri, çocukları ve akrabalarını maç boyunca alkışlarla destekledi. Turnuva Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu'nun topa vuruşuyla başladı.

76 yaşında maç izlemeye gelen Zeynep Ersoy, "Maç izlemeye geldim, 76 yaşındayım. Başarılar dilerim. Allah peygamber kuvveti versin çocuklarımıza" dedi.

Ayşe Cüce de "Bizim köyümüzde kadınlar futbolcularını destekler. Her maçta kadın izleyiciler fazla olur" diye konuştu.

Tansu Kaya ise "Her iki takıma da başarılar dilerim. Takımımızı desteklemeye geldik, köylülerimizle beraber. İnşallah hak eden kazanır" dedi.

Gençlik ve Spor Müdürü Ferhat Keskin ise turnuvayla ilgili bilgiler vererek, "Bu yıl turnuvaya 37 takım ve bin 200'ün üzerinde sporcuyla katılım sağladı. Turnuvamıza geniş bir seyirci katılımı var. Seyircilerin içinde kadın ve çocukların fazla olması bizi mutlu ediyor. Turnuvamızın centilmence tamamlanmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Turnuvanın ilk maçlarında Kayacı- Güneyli ile 1-1 berabere kalırken, Kargıpınarı takımı Ayaş'ı 4-0 mağlup etti.

Turnuva kapsamında oynanacak 100 maçın ardından ağustos ayı sonuna kadar şampiyon belli olacak. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kadınların ilgi gösterdiği futbol turnuvası başladı: Tepeler seyirciyle doldu - Son Dakika

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