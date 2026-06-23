Erdemli Belediyesi Hilal Kart'ı hizmete sundu - Son Dakika
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Erdemli Belediyesi Hilal Kart'ı hizmete sundu

Erdemli Belediyesi Hilal Kart\'ı hizmete sundu
23.06.2026 11:07  Güncelleme: 11:09
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Mersin'in Erdemli Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara düzenli sosyal yardım sağlamak ve yerel esnafı desteklemek amacıyla Hilal Kart projesini hayata geçirdi. Kart ile aylık 2 bin TL ve bin 500 TL tutarında destek verilecek.

Mersin'in Erdemli Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara düzenli sosyal destek sağlamak amacıyla hayata geçirilen Hilal Kart'ın lansmanı gerçekleştirildi. Proje ile sosyal yardımların daha etkin hale getirilmesi ve aynı zamanda yerel esnafa da katkı sunulmasının amaçlandığı bildirildi.

Erdemli Belediyesi tarafından sosyal destek amaçlı hizmete alınan Hilal Kart'ın lansmanı kültür merkezinde gerçekleştirildi. Hilal Kart uygulamasıyla belediyenin yapacağı inceleme sonrasında ihtiyaç sahibi vatandaşlara düzenli olarak katkı sağlanacak. Birinci derecede sosyal hizmete ihtiyacı olanlara aylık 2 bin TL, ikinci derecede sosyal desteğe ihtiyacı olanlara ise aylık bin 500 TL tutarında destek verileceği belirtildi.

Lansman da konuşan Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, sosyal destek konusunu önemsediklerini belirterek, "Hilal Kart, dar gelirli vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için düşünmüş sosyal destek kartıdır" dedi.

Hilal Kart Erdemli'nin dayanışma ruhunun yansıması olduğuna dikkat çeken Başkan Kara, "Hilal Kart sayesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız, belediyemiz tarafından sağlanan sosyal desteklerden daha hızlı, daha kolay ve daha efektif yararlanabilecek. Belediyemiz tarafından yapılacak sosyal inceleme ve değerlendirmeler sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen vatandaşlar bu karttan yararlanabilecek" diye konuştu.

Sürdürülebilir ve daha planlı bir sosyal destek anlayışını hedeflediklerine de değinen Kara, "Bu projenin bir başka önemli yönü de yerel ekonomiye sağlayacağı katkıdır. Kartlarımıza yüklenen bakiyeler Erdemli'mizde anlaşma sağlanan şimdilik 12 yerel işletmelerde, marketlerde kullanılabilecek. Böylece ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız desteklenirken, esnafımız da kazanacaktır. Yani Hilal Kart ile aynı anda hem sosyal dayanışmayı hem de yerel kalkınmayı güçlendirmiş olacağız" diyerek sözlerini tamamladı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erdemli Belediyesi Hilal Kart'ı hizmete sundu - Son Dakika

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