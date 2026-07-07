Erdoğan'dan Trump'a törenle karşılama - Son Dakika
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Erdoğan'dan Trump'a törenle karşılama

07.07.2026 15:53
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. 21 pare top atışı, 16 Türk devleti bayrakları ve Türk Yıldızları'nın selamlama uçuşu eşliğinde gerçekleşen törenin ardından ikili görüşme ve ortak basın toplantısı yapılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ı törenle karşıladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın içinde bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, Trump'a protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Trump tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Trump, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba Asker' diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk Devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. Ayrıca, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

Daha sonra ise Erdoğan ve Trump merdivenlerde Türkiye ve ABD bayrakları önünde gazetecilere poz verdi. Erdoğan ve Trump ikili görüşme gerçekleştirecek. İkilinin daha sonra ortak basın toplantısı yapması bekleniyor.

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erdoğan'dan Trump'a törenle karşılama - Son Dakika

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