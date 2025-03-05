Ereğli Belediye Meclisi'nde Nargile Evleri Satışı Reddedildi - Son Dakika
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Ereğli Belediye Meclisi'nde Nargile Evleri Satışı Reddedildi

Zonguldak Karadeniz Ereğli Belediye Meclisi'nde CHP'den ayrılan sekiz meclis üyesinin AK Parti ile oy kullanması sonucu, sahildeki yedi nargile evinin satışı 13'e 18 oyla reddedildi. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, mücadeleye devam edeceğini belirtti.

05.03.2025 15:18  Güncelleme: 15:20
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(ZONGULDAK) - Karadeniz Ereğli Belediye Meclisi'nde sahildeki yedi nargile evinin satışı, CHP'den ayrılan sekiz meclis üyesinin AK Parti grubu ile aynı yönde oy kullanması sonucu 13 kabul oyuna karşı 18 oyla reddedildi. Tek başına da kalsa mücadelesini sürdüreceğini belirten Belediye Başkanı Halil Posbıyık, "30 yıllık başkana çelme taktığınızı düşünüyorsunuz ama ben mücadele adamıyım. İlkeli bir insanım. Benim cezamı halk verir, meclis üyeleri veremez" dedi.

Karadeniz Ereğli Belediye Meclisi mart ayı olağan toplantısı, AKM Nikah Salonu'nda Başkan Posbıyık yönetiminde yapıldı. Mecliste, sahildeki yedi nargile evinin satışı, dünkü grup toplantısında CHP'den istifa eden sekiz meclis üyesinin AK Parti grubu ile aynı yönde oy kullanması sonucu 13 kabul oyuna karşı 18 oyla reddedildi.

Başkan Posbıyık, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"30 yıllık başkana çelme taktığınızı düşünüyorsunuz ama ben mücadele adamıyım. Ben ilkeli bir insanım. İlkeli olduğumu Ereğli halkı kabul etmiş ki altı dönem belediye başkanı seçiyor. Yoksa altı dönem kolay kolay bir adamı belediye başkanı yapmazlar. Benim cezamı halk verir, halk! Meclis üyeleri falan vermez. 30 seneden beri beni seçiyor. Çünkü ben hem mütevazi hem sevecen ama yeri geldiğinde yumruğu masaya vuran dik bir adamım. İlkeli bir adamım. Ben şu anda Ereğli'de iktidarım. Nereden gelirse gelsin, tek başıma da kalmış olsam bu mücadelemi aynen devam ettiririm. Yani beni böyle sendeleyecek, üzülecek zannetmeyin. Üzüldüğüm falan yok, hepinizi seviyorum. Nasıl davranırsanız davranın. Ama tarih sizlerin hepinizi de yazacaktır. Beni de yazacaktır, bu durumları da yazacaktır. Böyle havadan konuşanların hepsi tarihe geçecek. Bunu bilesiniz, tek başıma da kalsam asla yolumdan sapmam. İlkeli bir adamım. Öyle istifa, mistifa etmem. Mücadele ederim. Benim kitabımda istifa etmek, kaytarmak falan yok. Ben mücadele adamıyım. Mücadelemde haklı olduğumu göstermek için aslanlar gibi mücadeleme devam ederim."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Ereğli Belediye Meclisi'nde Nargile Evleri Satışı Reddedildi - Son Dakika

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