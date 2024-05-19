Ereğli\'de 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlandı

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Konya'nın Ereğli ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Ereğli ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri ilk olarak Anıt Meydanında Atatürk anıtına çelenk koyulması ile başladı. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Ereğli Atatürk şehir stadyumuna yürüyüş düzenlendi. İlçe protokolünün katıldığı törendeki kutlamalar, spor ve halk oyunları gösterileriyle devam etti. Kutlama programda derece giren öğrencilere kupaları ve plaketleri verildi. Kutlamalara, Ereğli Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Ereğli Belediye Başkanı Umut Akpınar, Ereğli Adalet Komisyonu Başkanı Sinan Özbek, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Bayrak, Ereğli Tabur Komutanı Kahraman Gürbüz, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Kurt, kurum ve kuruluş temsilcileri, siyasi partilerin temsilcileri, STK temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu. - KONYA