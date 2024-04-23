Ereğli\'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlandı

Yerel

Konya'nın Ereğli ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri, Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasıyla başladı. Çelenk sunma programının ardından Ereğli Atatürk Şehir Stadyumunda gerçekleştirilen 23 Nisan kutlamaları çeşitli etkinliklerle sürdü. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, açılan pankartlar ve farklı gösterilerle egemenlik vurgusu yapıldı. Bayram kutlama etkinlikleri çerçevesinde halk oyunları, şiirler ve çeşitli gösteriler büyük bir coşku içerisinde gerçekleştirildi. Etkinliklerde çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Kutlama etkinliklerine, Ereğli Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Ereğli Belediye Başkanı Umut Akpınar, Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Yavuz, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Bayrak, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Kurt, kurum ve kuruluş temsilcileri, siyasi partilerin temsilcileri, STK temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KONYA