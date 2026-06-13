Eren Işıtan'dan Farklılıklara Saygı Dersi

Boyu 1 metre 37 santimetre olduğu için çocukluk yıllarında dışlanma ve akran zorbalığına maruz kalan Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli Eren Işıtan, yaşadığı zorlukları bugün öğrencilerle paylaşarak empati, saygı ve farklılıklara karşı duyarlılık konusunda farkındalık oluşturuyor.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şubesi Müdürlüğü'nde görev yapan 39 yaşındaki Eren Işıtan, okul okul gezerek öğrencilerle buluşuyor. Kendi hayat hikayesini anlatan Işıtan, akran zorbalığının yol açtığı olumsuzlukları aktarırken, farklılıkların bir eksiklik değil, bireyleri güçlü kılan özellikler olduğunu vurguluyor. Son olarak Tekkeköy ilçesindeki Adeka Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya gelen Işıtan, yaşadığı tecrübeleri paylaşarak daha kapsayıcı bir okul ortamının önemine dikkat çekti.

Boyunun 1 metre 37 santimetre olması nedeniyle çocukluk ve gençlik yıllarında çeşitli zorluklar yaşadığını anlatan Işıtan, tecrübelerini öğrencilerle paylaşarak daha anlayışlı ve kapsayıcı bir okul ortamının oluşmasına katkı sunmayı amaçladığını söyledi. Öğrencilerden olumlu geri dönüşler aldığını belirten Işıtan, "Kendi yaşadığım olumsuzlukları ve tecrübeleri öğrenci kardeşlerimle paylaşarak nasıl daha güzel ve mutlu bir ortama erişebiliriz, birbirimize destek vererek nasıl bir güzellik oluşturabiliriz bunu anlatmaya çalışıyorum. İlk başta öğrencilerimiz farklı bir birey olduğumuz için merak ediyorlar. Tecrübelerimi anlattıkça seminer sonunda benimle fotoğraf çektirmek ve tanışmak istiyorlar. Bu olumlu dönüşler beni çok mutlu ediyor" dedi.

"Toplum içinde dışlandım, zorbalık yaşadım"

Hayatının bazı dönemlerinde dışlanma ve zorbalığa maruz kaldığını ifade eden Işıtan, "Toplum içerisinde dışlandım. Dalga geçilme durumları oldu. Zorbalık yaşadım. Ancak güzel arkadaşlarım sayesinde bunların üstesinden geldim. Ben de bu yaşadıklarımı öğrenci kardeşlerime anlatarak onların aynı hatalara düşmemesini sağlamaya çalışıyorum" diye konuştu.

"Benim bir kahramanım var"

Hayatında önemli bir yere sahip olan arkadaşından da söz eden Işıtan, "Benim bir kahramanım var. Adı Aytaç. Babamın tayini nedeniyle Samsun'a geldiğimizde çok çekiniyordum. Benimle dalga geçerler mi, lakap takarlar mı diye düşünüyordum. Bir gün okul bahçesinde yalnız otururken Aytaç yanıma geldi ve beni arkadaş ortamına dahil etti. O gün hayatım değişti" ifadelerini kullandı.

Civciv örneği

Boyunun kısa olması nedeniyle bir dönem psikiyatri desteği aldığını anlatan Işıtan, doktorunun kendisine söylediği sözlerin hayatına yön verdiğini belirterek, "Doktorum bana, 'Allah bizi farklı farklı yaratıyor. Eğer hepimiz aynı olsaydık kümesteki civcivlere benzerdik' dedi. O günden sonra farklılığımı avantaja çevirmeye başladım" şeklinde konuştu.

"Farklılıklara saygı göstermeliyiz"

Programa katılan Samsun İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet İrfan Yetik ise "Farklılıklara saygı göstermemiz lazım. Kendi tercihimiz olmayan bir şeyden dolayı kimseyi yadırgamamamız gerekiyor. En önemlisi de kendimize yapılmasını istemediğimiz bir davranışı başkasına yapmamamızdır" dedi.

Konferansa katılan öğrenciler de Eren Işıtan'ın anlattıklarından çok etkilendiklerini belirterek, akran zorbalığının hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini ve herkesin farklılıklara saygı göstermesi gerektiğini ifade etti. - SAMSUN