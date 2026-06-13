Eren Işıtan'dan Farklılıklara Saygı Dersi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eren Işıtan'dan Farklılıklara Saygı Dersi

13.06.2026 11:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eren Işıtan, akran zorbalığını yenerek empati ve saygı için öğrencilerle tecrübelerini paylaşıyor.

Boyu 1 metre 37 santimetre olduğu için çocukluk yıllarında dışlanma ve akran zorbalığına maruz kalan Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli Eren Işıtan, yaşadığı zorlukları bugün öğrencilerle paylaşarak empati, saygı ve farklılıklara karşı duyarlılık konusunda farkındalık oluşturuyor.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şubesi Müdürlüğü'nde görev yapan 39 yaşındaki Eren Işıtan, okul okul gezerek öğrencilerle buluşuyor. Kendi hayat hikayesini anlatan Işıtan, akran zorbalığının yol açtığı olumsuzlukları aktarırken, farklılıkların bir eksiklik değil, bireyleri güçlü kılan özellikler olduğunu vurguluyor. Son olarak Tekkeköy ilçesindeki Adeka Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya gelen Işıtan, yaşadığı tecrübeleri paylaşarak daha kapsayıcı bir okul ortamının önemine dikkat çekti.

Boyunun 1 metre 37 santimetre olması nedeniyle çocukluk ve gençlik yıllarında çeşitli zorluklar yaşadığını anlatan Işıtan, tecrübelerini öğrencilerle paylaşarak daha anlayışlı ve kapsayıcı bir okul ortamının oluşmasına katkı sunmayı amaçladığını söyledi. Öğrencilerden olumlu geri dönüşler aldığını belirten Işıtan, "Kendi yaşadığım olumsuzlukları ve tecrübeleri öğrenci kardeşlerimle paylaşarak nasıl daha güzel ve mutlu bir ortama erişebiliriz, birbirimize destek vererek nasıl bir güzellik oluşturabiliriz bunu anlatmaya çalışıyorum. İlk başta öğrencilerimiz farklı bir birey olduğumuz için merak ediyorlar. Tecrübelerimi anlattıkça seminer sonunda benimle fotoğraf çektirmek ve tanışmak istiyorlar. Bu olumlu dönüşler beni çok mutlu ediyor" dedi.

"Toplum içinde dışlandım, zorbalık yaşadım"

Hayatının bazı dönemlerinde dışlanma ve zorbalığa maruz kaldığını ifade eden Işıtan, "Toplum içerisinde dışlandım. Dalga geçilme durumları oldu. Zorbalık yaşadım. Ancak güzel arkadaşlarım sayesinde bunların üstesinden geldim. Ben de bu yaşadıklarımı öğrenci kardeşlerime anlatarak onların aynı hatalara düşmemesini sağlamaya çalışıyorum" diye konuştu.

"Benim bir kahramanım var"

Hayatında önemli bir yere sahip olan arkadaşından da söz eden Işıtan, "Benim bir kahramanım var. Adı Aytaç. Babamın tayini nedeniyle Samsun'a geldiğimizde çok çekiniyordum. Benimle dalga geçerler mi, lakap takarlar mı diye düşünüyordum. Bir gün okul bahçesinde yalnız otururken Aytaç yanıma geldi ve beni arkadaş ortamına dahil etti. O gün hayatım değişti" ifadelerini kullandı.

Civciv örneği

Boyunun kısa olması nedeniyle bir dönem psikiyatri desteği aldığını anlatan Işıtan, doktorunun kendisine söylediği sözlerin hayatına yön verdiğini belirterek, "Doktorum bana, 'Allah bizi farklı farklı yaratıyor. Eğer hepimiz aynı olsaydık kümesteki civcivlere benzerdik' dedi. O günden sonra farklılığımı avantaja çevirmeye başladım" şeklinde konuştu.

"Farklılıklara saygı göstermeliyiz"

Programa katılan Samsun İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet İrfan Yetik ise "Farklılıklara saygı göstermemiz lazım. Kendi tercihimiz olmayan bir şeyden dolayı kimseyi yadırgamamamız gerekiyor. En önemlisi de kendimize yapılmasını istemediğimiz bir davranışı başkasına yapmamamızdır" dedi.

Konferansa katılan öğrenciler de Eren Işıtan'ın anlattıklarından çok etkilendiklerini belirterek, akran zorbalığının hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini ve herkesin farklılıklara saygı göstermesi gerektiğini ifade etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Eğitim, Samsun, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eren Işıtan'dan Farklılıklara Saygı Dersi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihat Doğan’ın eski sevgilisi Tessy Ramos Correia tutuklandı Evinden neler çıktı neler Nihat Doğan'ın eski sevgilisi Tessy Ramos Correia tutuklandı! Evinden neler çıktı neler
Ailesi mi evli ve 2 çocuklu adam mı 19 yaşındaki genç kız kararını verdi Ailesi mi evli ve 2 çocuklu adam mı? 19 yaşındaki genç kız kararını verdi
Abdallar’dan A Milli Takım’a Dünya Kupası marşı Abdallar'dan A Milli Takım'a Dünya Kupası marşı
Yaz Sıcağında Güneşten Korunma Uyarısı Yaz Sıcağında Güneşten Korunma Uyarısı
Çıralı’daki 52 yıllık soruna yasal çözüm Çıralı'daki 52 yıllık soruna yasal çözüm
Mezdeke Aynur’un katili 10 yıl sonra aynı evde cinayeti anlattı Mezdeke Aynur'un katili 10 yıl sonra aynı evde cinayeti anlattı

11:50
12. Yargı Paketi’nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek
12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek
11:43
Avustralya’dan Türkiye’yi kızdıran sözler Milli Takım’dan anında yanıt geldi
Avustralya'dan Türkiye'yi kızdıran sözler! Milli Takım'dan anında yanıt geldi
11:29
Özgür Özel’e açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu CHP’si Cumhur İttifakı’na katılır mı
Özgür Özel'e açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu CHP'si Cumhur İttifakı'na katılır mı?
11:12
16 yıl sonra çözüldü Yeni doğan bebeği öldürenler annesi ve teyzesi çıktı
16 yıl sonra çözüldü! Yeni doğan bebeği öldürenler annesi ve teyzesi çıktı
11:04
Naci Görür’den Gaziantep depremi sonrası endişelendiren uyarı: Korkarım parçalanacak
Naci Görür'den Gaziantep depremi sonrası endişelendiren uyarı: Korkarım parçalanacak
10:15
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 90 suçlu Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 90 suçlu Türkiye'ye getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2026 11:57:37. #7.12#
SON DAKİKA: Eren Işıtan'dan Farklılıklara Saygı Dersi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.