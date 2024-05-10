Erenler Belediye Başkanı'nın eşi ile tıbbi sekreter arasında yaşanan tartışma karakolda son buldu - Son Dakika
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Erenler Belediye Başkanı'nın eşi ile tıbbi sekreter arasında yaşanan tartışma karakolda son buldu

Erenler Belediye Başkanı\'nın eşi ile tıbbi sekreter arasında yaşanan tartışma karakolda son buldu

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden aldığı randevuya saatler öncesinde giden Erenler Belediye Başkanı'nın eşi Nuray Dinç ile tıbbi sekreter arasında yaşanan tartışma polis merkezinde son buldu. İkili birbirlerinden şikayetçi oldu.

10.05.2024 20:36
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Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden aldığı randevuya saatler öncesinde giden Erenler Belediye Başkanı'nın eşi ile tıbbi sekreter arasında yaşanan diyalog karakolda son buldu.

Edinilen bilgiye göre, Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç'in eşi Nuray Dinç, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Polikliniği'nden saat 14.30'da randevu aldı. İddiaya göre, sabah saat 10.30 sıralarında hastaneye giden ve içeride hasta varken doktorun odasına girmek için ısrar eden Nuray Dinç ile tıbbi sekreter M.K arasında küçük çaplı tartışma yaşandı. Yaşananlara rağmen odaya girdiği ileri sürülen Dinç'e, tıbbi sekreter M.K. tepki gösterdi. Bu esnada ikili arasında yaşanan tartışma esnasında hastanede 'beyaz kod' verildi. Nuray Dinç ve tıbbi sekreter M.K. birbirlerinden karşılıklı olarak şikayetçi oldu. Ardından Dinç ile tıbbi sekreter M.K.'nın polis merkezinde ifadeleri alındı. Konuya ilişkin inceleme sürüyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erenler Belediye Başkanı'nın eşi ile tıbbi sekreter arasında yaşanan tartışma karakolda son buldu - Son Dakika

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