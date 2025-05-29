Erenler Belediyesi Kurban Bayramı için Temizlik Seferberliği Başlattı

Erenler Belediyesi Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde hummalı bir çalışma başlattı. Başkan Şenol Dinç, "Her şey daha güzel ve daha temiz bir Erenler için" dedi.

Erenler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde hummalı bir çalışma başlattı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "İlçemiz genelinde sürdürdüğümüz rutin temizlik çalışmalarımızı Kurban Bayramı vesilesiyle daha da hızlandırdık. Bu çerçevede Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz cadde ve sokaklarımızı baştan sona temizleyerek bayrama hazırlıyor. Her şey daha güzel ve daha temiz bir Erenler için. Erenlerimiz için çok çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - SAKARYA