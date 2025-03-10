Erenler Belediyesi\'nden Ramazan Gönül Geceleri Daveti

Ramazan Ayı etkinliklerinin devam ettiği Erenler de Başkan Şenol Dinç, "12 Mart Çarşamba günü saat 20.30'da Belediye Hizmet Binası Bahçemizde Ramazan Şenlikleri-Erenler Gönül Geceleri programımıza tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" dedi.

Erenler Belediyesi Ramazan Ayı etkinlikleri devam ediyor. Başta çocuklara olmak üzere tüm vatandaşlara yönelik etkinliklerin dolu dolu olduğu programlar 12 Mart Çarşamba günü Erenler Belediyesi Hizmet Binası Bahçesinde Ramazan Şenlikleri - Erenler Gönül Geceleri programı ile sürecek. Saat 20.30 da başlayacak olan programa tüm vatandaşları davet eden Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "Ramazan Tiyatrosu, ilahi ve semazen gösterisi, çocuklar için palyaço gibi birçok etkinlik kıymetli vatandaşlarımızı bekliyor. Tüm hemşehrilerimiz davetlidir" diye konuştu. - SAKARYA