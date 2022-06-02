Erik toplamak için ağaca çıktı, merdiven basamağı kırılınca hayatını kaybetti - Son Dakika
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Erik toplamak için ağaca çıktı, merdiven basamağı kırılınca hayatını kaybetti

02.06.2022 19:35
Erik toplamak için ağaca çıktı, merdiven basamağı kırılınca hayatını kaybetti

Sakarya'da erik toplamak için ağaca çıkan 72 yaşındaki bir adam, merdivenin basamağının kırılması sonucunda yere düşerek yaralandı. Yaşlı adam, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sapanca ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Sami Balkaya (72) isimli vatandaş, erik toplamak için ağaca çıktı. Bu esnada merdivenin basamağının kırılması neticesinde Balkaya yere düşerek yaralandı.

Erik toplamak ağaca çıkan yaşlı adam, merdivenin basamağının kırılması sonucu can verdi

HAYATINI KAYBETTİ

Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sami Balkaya, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Erik toplamak ağaca çıkan yaşlı adam, merdivenin basamağının kırılması sonucu can verdi
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Erik toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek öldü Erik toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek öldü Ağaca dayadığı merdivenin basamağı kırılınca düşüp öldü Ağaca dayadığı merdivenin basamağı kırılınca düşüp öldü
Kaynak: İHA

Gazipaşa, Sapanca, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erik toplamak için ağaca çıktı, merdiven basamağı kırılınca hayatını kaybetti - Son Dakika


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