Erkan Güngör, Ordu İnternet Gazeteciler Derneği Başkanı

Ordu İnternet Gazeteciler Derneği Başkanlığı görevine Erkan Güngör seçildi.

Dernek binasında yapılan seçimde yapılan oylamayı Erkan Güngör kazandı. Yeni yönetim kurulu Dursun Biran Yılmaz, Bahtiyar Kahveci, Cengiz Keskin, Selim Gürcan Becioğlu, Nilgün Acar ve Mert Tolga Coşkun isimlerinden oluştu.

Yapılan görev dağılımında Bahtiyar Kahveci, protokol ve sivil toplum kuruluşlarından, Dursun Biran Yılmaz Kurumsal Yapılanma ve Koordinasyon, Cengiz Keskin mali işlerden, Nilgün Acar idari işlerden, Selim Gürcan Becioğlu eğitim işlerinden ve Mert Tolga Coşkun sosyal medya çalışmalarından sorumlu olacak. - ORDU