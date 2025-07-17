Erkan Özkan\'dan Celal Anık\'a Sert Tepki

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, yaklaşan genel kurul süreci öncesi eski başkan Celal Anık'ın perde arkasında etkili olmaya çalıştığını ifade ederek, "Burası 2915 esnafın odası. Size bu oda hangi dedenizden miras kaldı?" diye tepki gösterdi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, katıldığı bir televizyon programında geçmiş dönem başkanı Celil Anık'a yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Celil Anık'ın oğlunun "Erkan Özkan Celil Başkan'ın koltuğunda oturuyor" sözlerini hatırlatan Başkan Erkan Özkan, "Evladı bile 'babam' demiyor, 'başkan' diyor. Bu koltuk babadan oğula geçen bir mülk değil. Burası İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'dır. Esnafın iradesiyle var olur, onun kararıyla yön bulur." dedi.

"Rahmetli başkanlarımızın evlatları neden çıkıp bu sözleri söylemiyor?"

Sözlerinin devamında rahmetli başkanlar Seygi Özgizler ve Sedat Öner'i anan Başkan Erkan Özkan, şu ifadeleri kullandı: "Bu oda geçmişte rahmetli başkanlarımız Seygi Özgizler'e, Sedat Öner'e de hizmet etti. Onların da evlatları, torunları var. Hiçbiri çıkıp, 'Burası bizim babamızın odası' demedi. Çünkü burası bir derebeylik değil, bir padişahlık değil. Esnafın iradesiyle şekillenen, yasalarla yönetilen bir kurumdur."

"Biz görevi esnaftan alır, yasalara göre yürütürüz"

Başkan Erkan Özkan, oda başkanlığının kişisel güçle değil, hukukla ve esnafın yetkisiyle yürütüldüğünü vurgulayarak, "Esnaflarımız bize yetki verir, biz de görevimizi yaparız. Ne yapacağımız da, ne yapamayacağımız da yasalarla bellidir. Kimsenin gölgesinde yürümem, yürütmem." dedi.

"O koltuk bana böyle nasip olacaksa, hiç olmasın"

Celil Anık'ın yeniden adaylık çalışması yürütmesine tepki gösteren Başkan Erkan Özkan, "Ben o koltuğa onun desteğiyle oturacaksam, nasip olmasın. Uzaktan kumandalı bir başkan değilim, olmayacağım da. Esnafımla birlikte yürürüm, yandaşlarla değil." diyerek açık bir rest çekti.

25 yıllık yol arkadaşlığına sitem: "Çok yanılmışım"

Eski başkanla uzun yıllar birlikte çalıştığını hatırlatan Başkan Erkan Özkan, "25 yıl aynı yönetimdeydik. Bir güven ilişkimiz vardı. Ancak görüyorum ki iktidar söz konusu olduğunda, insanlar değişiyor. Çok üzgünüm, çok yanılmışım." ifadelerini kullandı.

"İçinden çıkılacak ne var?"

Başkan Erkan Özkan, Celil Anık'ın bir toplantıda "Beraat ettim" dedikten sonra "İnşallah bu işin içinden çıkarız" dediğini aktararak, "İçinden çıkılacak ne var? Neyin mücadelesi bu? Ortada bir sorun varsa o da koltuk sevdasıdır, esnafın menfaati değil." diyerek eleştirilerini sürdürdü.

Yargı sürecini hatırlattı: "Gerçekler belgelerle ortada"

Başkan Erkan Özkan, Celil Anık'ın yargı süreci ve istifa gelişmelerini tarih tarih paylaşarak, süreci şöyle özetledi: "4 Temmuz 2024'te üst mahkeme kararı verildi. 11 Ekim 2024'te oda birliği görevin boşaldığını bildirdi. 17 Ekim 2024'te Celil Anık'ın istifa dilekçesi yönetime ulaştı. Yargı kararı belli. Aday olup olmayacağına yorum yapmak istemem ama gerçekler ortadadır." dedi.

"Adam gibi adamım, kimseyle karıştırılmam"

Başkan Erkan Özkan, konuşmasının sonunda şunları söyledi: "Ben kimseye yanlış yapmadım. Esnafımın da algılarla yönlendirilmesine izin vermem. Erkan Özkan, adam gibi adamdır. Kimseyle karıştırılmasın."

"Ben bu işin hem alaylısıyım hem mekteplisi"

Konuşmasının sonunda şahsi geçmişine de değinen Başkan Erkan Özkan, şu ifadeleri kullandı: "Benim iki evladım var; biri mimar, biri inşaat mühendisi. Eşim gıda mühendisi. Kendim işletme mezunuyum. Yani ben bu işin hem alaylısını hem mekteplisini bilirim. O yüzden kimsenin gölgesine, aklına ya da yönlendirmesine ihtiyacım yok. Ne yapacağımı da, nasıl yapacağımı da çok iyi biliyorum." - İZMİR