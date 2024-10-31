Erkan Özkan, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası\'nın Yeni Başkanı Oldu

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İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, "Yerel yönetim ve merkezi hükumetle uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde yeni projelerimiz ve uygulamalarımız olacak. Bize emanet edilen bu görevi en iyi şekilde temsil edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası eski Başkanı Celil Anık, hakkında süren hukuki süreç sebebiyle bir süre önce görevinden istifa etmişti. Anık'ın istifasının ardından Başkan Vekilliği görevini yürüten Erkan Özkan, yönetim kurulunun oy birliğiyle odanın yeni başkanı seçildi. Göreve başladıktan sonra yeni döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özkan, önceki Başkan Celil Anık ile ilgili "Öz ağabeyimden farksızdır. Benim için kendisi bir ağabeydir. Onun bana gösterdiği güveni boşa çıkarmamak için elimden gelen her şeyi yapacağım" açıklamalarında bulundu.

"Celil Anık'ın emeği çok büyük"

Anık ile 20 yıldır aynı çatı altında çalışmanın kendisi için büyük bir şans olduğunu belirten Özkan, "Odamızın bugünlere gelmesinde onun emeği çok büyüktür. Celil Başkan'ımızın bana ve tüm yönetim kuruluna bıraktığı bu değerli mirası, hep birlikte daha da ileriye taşımak için çalışacağız" şeklinde konuştu.

"Bu bir bayrak yarışıdır, emaneti en iyi şekilde taşıyacağız"

Yeni dönemde oda yönetimi olarak hedeflerini açıklayan Erkan Özkan, tüm yönetim kurulu üyeleriyle birlikte çalışarak esnafın sorunlarına çözüm odaklı bir anlayışla görev yapacaklarını vurguladı. Sözlerini sürdüren Özkan, "Bu bir bayrak yarışıdır. Bugün ben olurum, yarın başkası. Kim olursa olsun, bize emanet edilen bu görevi en iyi şekilde temsil edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Üyelerimiz hiç merak etmesinler, esnafımız ve odamız emin ve ehil ellerdedir." dedi.

Yerel ve merkezi yönetimle güçlü işbirliği vurgusu

Oda yönetiminin, hem yerel yönetim hem de merkezi hükumetle uyumlu bir şekilde çalıştığını söyleyen Erkan Özkan, gerek belediyelerin gerekse merkezi hükumetin oda yönetimine geçmişte verdikleri destekler için teşekkür etti. Yeni projeler ve uygulamalar hakkında da açıklamalarda bulunan Erkan Özkan, "Odamız mesleğinde hep ilklerin odası olmuştur. Önümüzdeki dönemde sizlere sunacağımız yeni projelerimiz ve uygulamalarımız olacak. Bunları zaman içerisinde duyuracağız" diye vurguladı.

Celil Anık'ın bilgi ve deneyimlerinden faydalanmaya devam edeceklerine işaret eden Özkan, "Anık'ın koordinatör olarak görevlendirilmesi için yönetim kuruluna teklif sunduk. Celil Başkanımızı bir yere göndermiyoruz. Onun tecrübelerinden yararlanmaya devam edeceğiz." dedi. - İZMİR