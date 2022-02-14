Üye Girişi
Ermenistan'daki depremle ilgili Artvin Valiliğinden açıklama: "Olumsuz durum yok" - Son Dakika

Ermenistan'daki depremle ilgili Artvin Valiliğinden açıklama: "Olumsuz durum yok"

14.02.2022 00:05
Ermenistan'daki depremle ilgili Artvin Valiliğinden açıklama: "Olumsuz durum yok"

Ermenistan'ın Türkiye sınırında yer alan Shirak kentinde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem Artvin'de korku ve paniğe neden oldu.

Ermenistan'ın Türkiye sınırında yer alan Shirak kentinde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem Artvin'de korku ve paniğe neden oldu. Artvin Valisi Yılmaz Doruk, sosyal medyadan yaptığı açıklamada herhangi bir olumsuz ihbarın gelmediğini belirtti.

Ermenistan'ın Türkiye sınırında yer alan Shirak kentinde 5.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldi. Kars, Artvin, Ardahan ve Iğdır'dan da hissedilen korku ve paniğe neden oldu. Artvin Valisi Yılmaz Doruk, sosyal medya hesabından açıklama yaparak herhangi bir olumsuz ihbarın gelmediğini belirtti. Vali Doruk yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bu akşam saat 21.25 civarında meydana gelen ve merkez üssü Ermenistan olan 5.3 büyüklüğündeki deprem ilimiz genelinde de hissedilmiştir. Konu ile alakalı ilgili birimlerimize yapılan herhangi olumsuz bir ihbar olmamıştır. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun." - ARTVİN

YORUMLAR
500

Ermenistan, Shirak FA, Türkiye, Artvin, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ermenistan'daki depremle ilgili Artvin Valiliğinden açıklama: 'Olumsuz durum yok' - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
00:05 Erdoğan'ın ziyareti öncesi BAE'den açıklama geldi: İkili ilişkilerde olumlu bir sayfa açacak
23:48 Bakan Koca'dan sert tepki! Fatih'te sağlık çalışanlarına saldırılması hakkında: Adalet, canı gerçekten yananlar için hesap soracak!
23:42 Erdoğan'ın 3. dönem adaylık tartışmalarına Başdanışmanı Mehmet Uçum cevap verdi: Hukuken bir engel yok
23:24 Kayseri maçında şaşkına çeviren olay! Galatasaray taraftarı "Oğluma adını veririm" deyip, yalvardı
23:22 Alişan'la boşanacağı iddia edilen Buse Varol'dan içi gönderme dolu paylaşım geldi, çok geçmeden sildi
22:58 Konya galibiyetinin ardından Abdullah Avcı'dan taraftarı heyecanlandıran sözler: Işığı mı görüyoruz?
22:53 BTP lideri Hüseyin Baş sahneye çıkıp şarkı söyledi, partililer coştu
22:08 Visca'nın sözleri taraftarın beğenisini topladı! Trabzon'da gecenin kahramanı için ne gol ne de asist önemli
22:07 Eda Ece jüri üyesi olduğu Maske Kimsin Sen'in yayından kaldırılmasına tepki gösterdi: Arabistan'da bile yayınlanıyor
21:44 Ermenistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı Türkiye'den de hissedildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 00:11:43. #1.13#
SON DAKİKA: Ermenistan'daki depremle ilgili Artvin Valiliğinden açıklama: "Olumsuz durum yok" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement