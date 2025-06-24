Erol Karakaş: Arıcılığı Geçim Kaynağı Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Erol Karakaş: Arıcılığı Geçim Kaynağı Yaptı

Erol Karakaş: Arıcılığı Geçim Kaynağı Yaptı
24.06.2025 12:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emekli ambulans şoförü Erol Karakaş, arıcılığı hobi olarak başlayıp geçim kaynağı haline getirdi.

Sinoplu emekli ambulans şoförü Erol Karakaş (60), 30 yıl önce hobi olarak başladığı arıcılığı, dört senedir geçim kaynağı haline dönüştürdü.

Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı Kurucalı köyünde arıcılık işiyle uğraşan Karakaş, yaklaşık 150 civarında kovanı olduğunu söyledi. 30 sene önce hobi olarak başladığını aktaran Karakaş, emekli olduktan sonra arıcılığı, gelir kaynağına dönüştürdü. Arıcılık ve arılar hakkında detaylı bilgiler veren Karakaş, arıcılık sahasını gezdirerek, kraliçe arıyı belirginleştirmek için her sene bir renk belirlendiğini, bu senenin renginin ise mavi olduğunu belirtti. Balın kalitesi hakkında da bilgiler paylaşan Karakaş, üretim yaptığı bölgenin ormanlık olduğunu çevresinde farklı birçok çeşitte ağaç ve bitki türleri olduğunun altını çizdi.

"Bir vadinin içine arıcılık için yer yaptım"

Araştırma yaparak ve kendi çabalarıyla arıcılığı öğrendiğini dile getiren Karakaş, "Burayı yer olarak beğendim. Burada arıcılık yapmaya karar verdim. Kendim bu köyden değilim. Akçaçam Köyü'ndenim. Burası konum olarak çok güzel. Her tarafım yamaç. Bir vadinin içine arıcılık için yer yaptım. Buranın çevresi çok verimli. Orman bitkileri, kestane, kayın, meşe ve yabani kızılcıklar var etrafta. 30 yıldır yapıyorum. Hobi olarak başladı derken, kitaplar internet ve kendi çabalarımla her gün kendimi geliştirerek bu duruma getirdim. 150 civarında kovanım var. Tabi ki hepsi bal için değil. 90 civarı bala giden arım var. Bir o kadar da seneye hazırlık yaptığım mini kovanlarım var. Buradaki arıları da çoğaltarak seneye hazırlık yapıyorum. 2021 yılında 18 kovan arım vardı. Kovanlar yaptırarak bunları 100 kovana çıkarttım. 3 yılda çoğalttım" dedi.

Öte yandan, Karakaş, geçen yıl 500 kilo civarı bal aldıklarını, bu sene ise 1 ton civarında bal bekledikleri bilgisini paylaştı. - SİNOP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Yerel, Yaşam, sinop, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erol Karakaş: Arıcılığı Geçim Kaynağı Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çığlık çığlığa taksiye binip yalvardı: Beni öldürecek, lütfen yardım edin Çığlık çığlığa taksiye binip yalvardı: Beni öldürecek, lütfen yardım edin
Al Hilal’den Osimhen sonrası En-Neysri isteği Al Hilal'den Osimhen sonrası En-Neysri isteği
İsrail’den Lübnan’ın güneyine hava saldırısı İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı
Mourinho devreye girdi 3 yıldız isimle zoom üzerinden görüştü Mourinho devreye girdi! 3 yıldız isimle zoom üzerinden görüştü
Doha’da patlama sesleri İran, Katar’daki ABD üssüne 6 füze fırlattı Doha'da patlama sesleri! İran, Katar'daki ABD üssüne 6 füze fırlattı
1 yıldır forma giymeyen Serdar Aziz’e sürpriz talip 1 yıldır forma giymeyen Serdar Aziz'e sürpriz talip
7 katlı apartmanın taşıyıcı kolonu bomba gibi patladı 7 katlı apartmanın taşıyıcı kolonu bomba gibi patladı
Katar: İran’a doğrudan yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz Katar: İran'a doğrudan yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz
PFDK başkanı istifa etti, yeni başkan açıklandı PFDK başkanı istifa etti, yeni başkan açıklandı
Dünyanın en zengin ülkelerinden biri de vuruldu İşte saldırı anı Dünyanın en zengin ülkelerinden biri de vuruldu! İşte saldırı anı
Körfez’de gerilim tırmandı, THY 7 seferini iptal etti Körfez'de gerilim tırmandı, THY 7 seferini iptal etti

14:59
MSB’den bedelli askerlik uyarısı Ücretin güncelleme tarihi belli oldu
MSB'den bedelli askerlik uyarısı! Ücretin güncelleme tarihi belli oldu
14:39
9 aylık hamile olan 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
9 aylık hamile olan 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
13:46
Trump’tan İsrail’e ateşkes uyarısı: O bombaları atma, pilotlarını hemen getir
Trump'tan İsrail'e ateşkes uyarısı: O bombaları atma, pilotlarını hemen getir
22:31
Rusya: İran’a nükleer silah tedarik etme niyetimiz yok
Rusya: İran'a nükleer silah tedarik etme niyetimiz yok
22:18
Katar Havayolları uçakları İstanbul ve Ankara’ya yönlendirildi
Katar Havayolları uçakları İstanbul ve Ankara'ya yönlendirildi
22:10
İran’ın, ABD üssüne saldırmadan önce Katar’a haber verdiği öne sürüldü
İran'ın, ABD üssüne saldırmadan önce Katar'a haber verdiği öne sürüldü
22:04
Emre Mor Fenerbahçe’ye geri döndü
Emre Mor Fenerbahçe'ye geri döndü
21:47
Trump: İran’daki nükleer tesisler tamamen yıkıldı
Trump: İran'daki nükleer tesisler tamamen yıkıldı
21:45
İran Katar’daki ABD üssüne saldırdı, Hamaney’in o sözleri yeniden gündem oldu
İran Katar'daki ABD üssüne saldırdı, Hamaney'in o sözleri yeniden gündem oldu
21:45
Beyaz Saray: Donald Trump, İran ile çatışma istemiyor
Beyaz Saray: Donald Trump, İran ile çatışma istemiyor
21:42
Beşiktaş’a Inter’den sürpriz golcü önerisi
Beşiktaş'a Inter'den sürpriz golcü önerisi
21:34
İran’daki savaş Persepolis’i çalıştıran İsmail Kartal’ı da etkiledi
İran'daki savaş Persepolis'i çalıştıran İsmail Kartal'ı da etkiledi
21:03
Körfez’de gerilim tırmandı, THY 7 seferini iptal etti
Körfez'de gerilim tırmandı, THY 7 seferini iptal etti
20:45
Dünyanın en zengin ülkelerinden biri de vuruldu İşte saldırı anı
Dünyanın en zengin ülkelerinden biri de vuruldu! İşte saldırı anı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2025 16:31:52. #7.11#
SON DAKİKA: Erol Karakaş: Arıcılığı Geçim Kaynağı Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.