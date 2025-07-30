Ertuğrul Gazi Türbesindeki Tarihi Çeşmelere Bakım Yapıldı

Osmanlı Devletinin kurucu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin türbesinin bulunduğu Söğüt'teki tarihi çeşmeler belediye tarafından bakım yapıldı.

Osmanlı Devletinin kurucu Osman Gazi'nin babası Kayı Aşireti'nin lideri Ertuğrul Gazi'nin türbesinin girişinin sağında ve solunda II. Abdülhamid Han tarafından yaptırılan çeşmelere bakım yapıldı. Söğüt Kaymakamlığı himayelerinde yer alan türbedeki çeşmelerin akmaması ve bir musluğun kırıl olması gören ekipleri hemen harekete geçti. Akmayan çeşmeler onarılarak yeniden su verilirken, kırık çeşmede adlına uygun olarak yeniden takıldı. - BİLECİK