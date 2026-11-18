Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç Hukuk Fakültesi Öğrencileri ile bir araya geldi.

Rektör Prof. Dr. Erkılıç çat kapı ziyaretler kapsamında ERÜ Hukuk Fakültesi öğrencileri ile bir araya gelerek, öğrencilerin taleplerini dinledi.

Ziyaret esnasında öğrencilerle derse de katılan Rektör Prof. Dr. Erkılıç, ERÜ Hukuk Fakültesinin Türkiye'de ekol haline gelmiş bir Hukuk Fakültesi olduğunu belirterek, öğrencilerin büyük hedefler koymaktan asla çekinmemeleri gerektiğini ifade etti.

Öğrencilerle sık sık bir araya geleceğini de ifade eden Rektör Prof. Dr. Erkılıç'a Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burak Adıgüzel eşlik etti.