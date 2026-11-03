ERÜ Tıp Fakültesi'nde 402 Dönem 1 öğrencisi beyaz önlük giydi - Son Dakika
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ERÜ Tıp Fakültesi'nde 402 Dönem 1 öğrencisi beyaz önlük giydi

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ERÜ Tıp Fakültesi\'nde 402 Dönem 1 öğrencisi beyaz önlük giydi
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Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitime başlayan Dönem 1 öğrencileri, Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle beyaz önlüklerini giydi. Tören, 402 Dönem 1 öğrencisine önlük giydirilmesinin ardından sona erdi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi'nde eğitime yeni başlayan Dönem 1 öğrencisi törenle beyaz önlüklerini giydi.

Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Çelik, Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar, akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törenin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Üniversite olarak her zaman araştırma süreçlerinde sadece şehrine değil, ülkesine ve insanlığa destek olmaya gayret ettiklerini belirterek, "İhtiyaç olduğunda aşı geliştiren ve bu aşıyı hiçbir düşünce ve hesap içerisinde olmadan insanlığa hediye eden bir üniversiteyiz. Aşı çalışmalarımız Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalığı süreçlerinde de devam etmekte ve canla başla saygıdeğer akademisyenlerimiz bu manada ülkesine katkılar sağlamaktadır" dedi.

Üniversite olarak Türkiye yüzyılı doğrultusunda ülkeye hizmet etmeye çalıştıklarına dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Altun, "Araştırma üniversitesinde derinlik sahibi olmak ve bunu geleneksel olarak devam ettirebilmek önemli bir özveriyi gerektiriyor. İşte bu özveri saygı değer akademisyenlerimizin karşılıksız olarak hiçbir hesaba dayanmadan yaptığı çalışmaların bir sonucudur" diye konuştu.

Konuşmasında öğrencilere seslenen Rektör Prof. Dr. Altun, şunları kaydetti; "Sevgili gençler, zaman çok çabuk geçmektedir. Sizler zor bir dönemi geçtiniz. Zor olan sınavda başarmaktır. Buna sahip olmanızı kendinizde bir özellik olarak görürken, daha sonraki süreçlerde de insanlığa bir katkı olarak ortaya konulması gerektiğini de unutmamanızı tavsiye ediyoruz. Lütfen zamanınızı iyi değerlendirin. Dolu dolu çalışma gayreti içerisinde olun. Kendinizi genel tıp eğitimi dışında da bir dil seviyesinde de çok güçlü olmaya gayret edin. Mutlaka uluslararasılaşma süreçlerinde, uluslararası profil sahibi içerisinde olmaya gayret edin."

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun da konuşmasında önlük giyen dönem bir öğrencilerini tebrik ederek, "Rektörlüğümüzün desteğiyle iyileştirilen eğitim mekanları, hayırsever desteği ile yenilenen laboratuvarlar ve Büyükşehir Belediyesi Hayırsever iş birliği ile açılan simülasyon merkezinin yanında bölgeye hitap eden hastanesi ile iyi bir eğitim alabilmeniz için tüm imkanlar sizler için seferber edilmiştir. Sizlerden istirhamımız bu imkanları sonuna kadar kullanarak 6 yılın sonunda beni 'Türk Hekimlerine Emanet Ediniz' sözüne yaraşır hekimler olmak bu şekilde mezun olmanız ve ülkemizin gelişmesine katkı sağlamanın yanında dünyada size ihtiyacı olan herkese Türk hekiminin merhametini göstermenizdir" şeklinde konuştu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Çelik de konuşmasında Erciyes Üniversitesi'nin köklü bir üniversite olduğunu ve staj dönemlerinde öğrencilerin temel bilimler konusunda yetkin ve bilgili olduğuna şahit olduklarını söyledi.

Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdoğan Unur ise törende yaptığı konuşmasında öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Tören, 402 Dönem 1 öğrencisine önlük giydirilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
ErciyesSağlıkEğitimTörenYerelSon Dakika

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