ERÜ Türkiye Üniversiteleri Sıralamasında Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

ERÜ Türkiye Üniversiteleri Sıralamasında Yükseldi

ERÜ Türkiye Üniversiteleri Sıralamasında Yükseldi

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren URAP Araştırma Laboratuvarı tarafından açıklanan 2023-2024 Türkiye Üniversiteleri Sıralaması'na göre Erciyes Üniversitesi (ERÜ), Türkiye'deki tüm üniversiteler arasında 15. sırada yer aldı. Devlet üniversiteleri arasında ise 12. sırayı elde etti. ERÜ, makale puanı ve yurt içi işbirliği puanı gibi alt bileşenlerde de başarılı bir performans sergiledi. Ayrıca ERÜ, URAP Alan Bazlı sıralamalarda 8 alanda yer alarak önemli bir başarı elde etti. ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, üniversitenin başarısının arttığını vurgulayarak, tüm akademik ve idari personel, öğrenciler ve paydaşlara teşekkürlerini iletti.

30.07.2024 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren URAP (University Ranking by Academic Performance) Araştırma Laboratuvarı 2023-2024 Türkiye Üniversiteleri Sıralaması açıklandı. Açıklanan sıralamaya göre Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Türkiye'deki tüm üniversiteler arasında 15. sırada Devlet Üniversitelerinde ise 12. sırada yer aldı.

Açıklanan sonuçlara göre ERÜ URAP sıralamasındaki başarısını artırmaya devam etti. ERÜ Türkiye'deki tüm üniversiteler arasında 15. sırada, devlet üniversitelerinde ise 12. sırada yer aldı. URAP sıralamasının alt bileşenleri değerlendirildiğinde ise ERÜ makale puanında devlet üniversiteleri arasında 9., yurt içi işbirliği puanında ise 7. sırada yer alarak önemli bir başarı elde etti. ERÜ, ayrıca URAP Alan Bazlı sıralamalarda (Tarım, Biyolojik Bilimler, Kimya Mühendisliği, Kimya Bilimleri, Mühendislik, Makine Mühendisliği, Tıp ve Sağlık Bilimleri ve Teknoloji) ise 8 alana girme başarısı gösterdi. URAP tarafından yapılan sıralamada üniversiteler; Makale Sayısı, Öğretim Üyesi Başına Düşen Makale Sayısı, Atıf Sayısı, Öğretim Üyesi Başına düşen Atıf Sayısı, Toplam Bilimsel Doküman Sayısı, Öğretim Üyesi Başına Düşen Toplam Bilimsel Doküman Sayısı, Doktora Mezun Sayısı, Doktora Öğrenci Oranı, Öğretim Üyesi Başına Düşen Öğrenci Sayısı, Uluslararası Ortak Makale Sayısı, Öğretim Üyesi Başına Düşen Uluslararası Ortak Makale Sayısı, Yurtiçi Ortak Makale Sayısı, Öğretim Üyesi Başına Düşen Yurtiçi Ortak Makale Sayısı, TÜBİTAK Proje Sayısı ve Öğretim Üyesi Başına Düşen TÜBİTAK Proje Sayısı olmak üzere 15 göstergede değerlendirilmiştir.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun yaptığı açıklamada; ERÜ'nün başarısının URAP sıralamalarında artış gösterdiğine dikkat çekerek, "Üniversitemizin gelişiminde ve başarılarında emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize, öğrencilerimize ve paydaşlarımıza katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Erciyes, Türkiye, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ERÜ Türkiye Üniversiteleri Sıralamasında Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:39 AK Parti’de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin AK Parti'de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin
10:16 İsrail’de büyük isyan Aşırı sağcı protestocular askeri üssü bastı İsrail'de büyük isyan! Aşırı sağcı protestocular askeri üssü bastı
09:00 Son seçim anketinde çarpıcı sonuç CHP ile AK Parti arasındaki fark ilk kez bu kadar açıldı Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! CHP ile AK Parti arasındaki fark ilk kez bu kadar açıldı
04:13 Başıboş sokak köpekleri düzenlemesi Meclis’ten geçerek yasalaştı Başıboş sokak köpekleri düzenlemesi Meclis'ten geçerek yasalaştı
23:06 Bipolar hastası genç kadın geride yürek yakan bir video bırakarak kendini astı Bipolar hastası genç kadın geride yürek yakan bir video bırakarak kendini astı
10:51 Şarkıcı Gülşen konserinde yanlışlıkla sinek yuttu Şarkıcı Gülşen konserinde yanlışlıkla sinek yuttu
10:11 Gizem Özdilli: Babam Yeşilçam’da 22 sinema filmi olan bir aktördü Gizem Özdilli: Babam Yeşilçam'da 22 sinema filmi olan bir aktördü
10:09 Rusya’da düğün gecesi çıplak bir şekilde 15. kattan düşen 23 yaşındaki gelin hayatını kaybetti Rusya'da düğün gecesi çıplak bir şekilde 15. kattan düşen 23 yaşındaki gelin hayatını kaybetti
09:46 Kanada’da uyuşturucu bağımlılarının zombi görüntüleri dehşete düşürdü Kanada'da uyuşturucu bağımlılarının zombi görüntüleri dehşete düşürdü
09:44 Sigaraya bir zam daha geliyor Fiyatlar en az 5 TL artacak Sigaraya bir zam daha geliyor! Fiyatlar en az 5 TL artacak
09:40 Star Wars filmindeki altın bikini 5 milyon TL’ye satıldı Star Wars filmindeki altın bikini 5 milyon TL'ye satıldı
08:31 Erzurum’da ambulans ile ticari araç çarpıştı 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı Erzurum'da ambulans ile ticari araç çarpıştı! 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
08:25 Kenan Işık’ın cenazesi ailesine teslim edildi Kenan Işık'ın cenazesi ailesine teslim edildi
08:11 Mersin’de euro ile bilet satıldığını gören Mustafa Üstündağ, bakanlığa isyan etti: Utandım Mersin'de euro ile bilet satıldığını gören Mustafa Üstündağ, bakanlığa isyan etti: Utandım
07:55 Hamile olduğunu duyuran Neslihan Atagül başrol oynayacağı diziden ayrıldı Hamile olduğunu duyuran Neslihan Atagül başrol oynayacağı diziden ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2024 11:35:43. #1.13#
SON DAKİKA: ERÜ Türkiye Üniversiteleri Sıralamasında Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement