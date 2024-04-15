ERULDER, Ramazan Bayramında Uluslararası Öğrencilere Yardım Etti

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Gönüllülük esasıyla on yıldır uluslararası öğrencilere hizmet veren Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği (ERULDER) Ramazan Bayramında da öğrencileri yalnız bırakmadı.

Yoğun geçen ramazan ayını değerlendiren dernek başkanı Ertan Halit Aksakal, "Her yıl olduğu gibi bu yılda ramazan ayında öğrencilerimizi yalnız bırakmadık. Ramazan ayı boyunca vermiş olduğumuz iftar yemeğine 1720 kişi katıldı. Ramazan ayının manevi ikliminde iftar saatini bekleyen öğrenciler okunan Kuran-ı Kerim ve yapılan dualarla oruçlarını açtılar. Ümmet sofrasında ümmetin gençleriyle bir arada olmak onların coşkusuna ortak olmak bizlere mutluluk verdi. Ramazan ayında yaptığımız en önemli hizmetlerden biri de evde kalan öğrencilere gıda yardımında bulunmak oldu. Hayırseverlerden temin ettiğimiz gıda kolilerini ve alışveriş kartlarını 85 öğrenci evine ulaştırdık. Yurt borcunu ödeyemeyen maddi durumu iyi olmayan 123 öğrencimize nakdi yardımda bulunduk. Okunan hatimler, kılınan teravih namazlarıyla ramazan iklimini iliklerimize kadar hissettik. İftar sonrası yaptığımız yarışmalarla genel kültürümüze ve dini bilgilerimizi tazeledik. Yarışmamızda birinci gelen öğrencilere hediyelerimizi verdik. Tüm bu çalışmalarımızla 238 bin liralık ayni ve nakdi yardımı öğrencilerimize ulaştırmış olduk. Bu çalışmalarımızdan faydalanan öğrenci sayısı 2 bin 374 oldu. Ayrıca ramazan ayının sonlarında gerçekleştirdiğimiz 40 Hadis Ezberleme ve Kuran-ı Kerim Tilaveti programımız yoğun bir ilgi gördü. Yarışmamızda dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyelerimiz oldu. Öğrencilerimizin Ramazan Bayramını buruk geçirmemeleri için düzenlemiş olduğumuz Geleneksel Bayram Yemeğine yaklaşık 40 ülkeden 150 uluslararası öğrenci katıldı. Dostluk ve kardeşliğin egemen olduğu bayram yemeğimize Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı Hocamızda katıldı. Toplu çekildiğimiz fotoğrafların ardından programımız sona erdi. Uluslararası öğrencilere yönelik çalışmalarımız artarak devam edecek" dedi. - ERZURUM