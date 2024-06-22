ERVA Spor Okulu Hacılar'da Açılışa Hazırlanıyor - Son Dakika
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ERVA Spor Okulu Hacılar'da Açılışa Hazırlanıyor

ERVA Spor Okulu Hacılar\'da Açılışa Hazırlanıyor

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ERVA Spor Okulu'nun açılışına kısa bir süre kaldığını belirtti. Spor salonunun gençler ve çocuklar için kullanılacağını ve kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapacağını söyledi.

22.06.2024 10:39  Güncelleme: 10:40
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Erdemlerimizle Varız (ERVA) projesi kapsamında Hacılar'a kazandırılan ERVA Spor Okulu açılış için gün sayıyor. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, "En kısa sürede spor salonumuzu gençlerimiz ve çocuklarımızla buluşturmayı planlıyoruz" dedi.

Yunus Çepken İlkokulu yanında bulunan spor salonunda yapılan tadilat sonrası açılışı yapılacak olan ERVA Spor Okulu'da yürütülen çalışmaları Kaymakam Burak Dertlioğlu ile birlikte yerinde inceleyen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Başkan Özdoğan, "Yunus Çepken İlkokulu olarak, mevcut spor salonumuzu ERVA Spor Okulları'na yönelik kurs haline getirmek amacıyla tadilat ediyoruz ve genişletiyoruz. Bu genişletme çalışmalarıyla birlikte, spor salonumuzu sadece spor etkinlikleri için değil, aynı zamanda kültürel etkinlikler için de kullanmayı planlıyoruz. Özellikle aşağı mahalledeki gençlerimizin ve çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz. İlçemizdeki tüm gençlerin bu imkandan faydalanabilmesi için sayın valimizin liderliğinde yürütülen bu çalışmanın ilçemizde hayat bulduğunu görmek bizleri çok mutlu edecek. En kısa sürede spor salonumuzu gençlerimiz ve çocuklarımızla buluşturmayı planlıyoruz. Bu süreçte emeği geçen kıymetli valimize, değerli kaymakamımıza ve ilçe milli eğitim müdürümüze teşekkürlerimizi sunuyoruz. Birlikte yapıyoruz, birlikte başarıyoruz. Hacılar olarak gençlerimizi, kurumlarımızı ve öğrencilerimizi bir bütün olarak ele alıyor ve hem spor hem de kültürel alanda donanımlı gençler yetiştirmek için tüm gayretimizle çalışıyoruz" dedi.

Kaymakam Burak Dertlioğlu ise; "Erdemlerimizle varız, ERVA Spor Okulları'nın devam eden sürecini ziyarete geldik. Belediye başkanımızla birlikte gerçekten çok güzel bir yer olmuş, 4 başı mamur bir eser olmuş inşallah. Bayramdan sonra en kısa sürede açacağız. Sayın valimizin himayelerinde Kayseri Değerler Eğitimi Merkezi (KAYDEM) Proje Ofisi'nin koordinasyonunda ERVA Değerler Projesi'nin spor okullarının Hacılar'daki ayağını hayata geçireceğiz. Hayırlara vesile olsun, tekrar yapımında emeği geçen belediye başkanımız Bilal Özdoğan'a çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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