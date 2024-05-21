Eryılmazlar Grup Şirketleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kesilen cezayı yalanladı

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Eryılmazlar Grup Şirketleri hakkında bazı haber siteleri tarafından basında 'Demir Yumruk Operasyonu' olarak bilinen soruşturma sonrası yapılan incelemelerde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından firmaya 5 milyar TL ceza kesildiği iddiaları şirket tarafından yalanlandı.

Eryılmazlar grup şirketleri hakkında bazı haber siteleri tarafından basında 'Demir Yumruk Operasyonu' olarak bilinen soruşturma sonrası yapılan incelemelerde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından firmaya 5 milyar TL ceza kesildiği iddia edilmişti. Şirket avukatı tarafından yapılan açıklamada; yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Şirket avukatı İbrahim Öner tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Öncelikle basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtmek isteriz. Bahsi geçen incelemeler ve yargı süreci halihazırda devam etmektedir. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'na bağlı vergi müfettişleri tarafından devam eden incelemeler gizlilik içerisinde yürütülmektedir. Hiç bir şekilde gerçekle uyuşmayan ve somut dayanağı olmayan bilgilerin bu şekilde basın mensuplarına sızdırılması Eryılmazlar Grup Şirketleri hakkında karalama ve itibar suikastı amacı taşımaktadır. Müvekkil şirketler hakkındaki doğruluk payı bulunmayan, gerçeği yansıtmayan mahrem bilgileri sızdıranlar ve habercilik adı altında bu bilgileri paylaşanların tek amacı incelemelerini gerçekleştiren Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı müfettişlerini ve yargıyı etkilemek olduğu kanaatindeyiz. Bu kapsamda müvekkil şirket yetkililerinin inceleme veya yargı faaliyetleri çerçevesinde kamu görevlilerine teslim ettikleri gizli kalması gereken belgeler ve incelemeler ile ilgili basın mensuplarının bilgi edinmesini sağlayan ve habercilik adı altında gerçeği yansıtmayan haberler yaparak paylaşanlar hakkında yasal yollara başvurulacaktır. Ülkemizde bulunan yaklaşık 30 adet demir çelik fabrikasından iki tanesi müvekkil Eryılmazlar firması tarafından işletilmektedir. Yaklaşık bin 500 kişinin istihdam edildiği ülkemizin demir çelik ihtiyacının karşılanmasında önemli yeri olan müvekkil firma aleyhine habercilik adı altında yapılan karalama kampanyası ile en başta ülkemiz ekonomisine zarar verildiği bilinmelidir. Art niyetli ve tarafsızlığını yitirmiş kişiler tarafından basında Demir Yumruk Operasyonu olarak lanse edilen soruşturmanın başlatıldığı gün Eryılmazlar firması Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Eryılmaz adına Hüseyin Eryılmaz'ın tüm şirketlerinin arkasında olduğunu, yargıya ve adalete güveninin tam olduğunu beyan etmiştik. Müvekkil şirket yetkililerinin Adalete ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurumlarına olan inançları tamdır. Müvekkil şirket yetkilileri bugün de aynı duruşu sergilemektedirler. Üretmeye, çalışmaya ve katkı sağlamaya devam etmektedirler. Sonuç olarak idare tarafından gerçekleştirilen incelemeleri ve yargı sürecini etkilemek amacı ile haksız, mesnetsiz ve gerçeklik payı bulunmayan haberler ve paylaşımlar ile müvekkil şirket ve yetkililerini hedef alan iddialara karşı yasal sürecin tarafımızca başlatılacağını ve bunun takipçisi olacağımızı beyan ederek; adalet tecelli ettiğinde hafızalarda bu haberlerin, paylaşımların ve iddiaların değil, Yüce Türk Milleti adına verilen kararın yankılarının kalacağını belirtmek isteriz." - KAYSERİ