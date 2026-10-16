Erzin'de kaybolan kargayı esnaf Süleyman Bakıcı geri getirilmesini istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzin'de kaybolan kargayı esnaf Süleyman Bakıcı geri getirilmesini istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzin\'de kaybolan kargayı esnaf Süleyman Bakıcı geri getirilmesini istedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzin kent merkezindeki Atatürk Caddesi'ni mesken tutan ve mizah amaçlı görüntüleriyle ilgi odağı olan karga kayboldu. Esnaf Süleyman Bakıcı, kargayı görenlere seslenerek her ne sebeple götürüldüyse geri getirilmesini istedi.

Hatay'da mahallelinin dostu olan ve mizah amaçlı çekilen görüntüleriyle ilgi odağı olan karganın sırra kadem basmasıyla Süleyman Bakıcı, "Gören duyan varsa her ne sebeple götürdüyse geri getirin arkadaşlar, biz kargamızı istiyoruz" diyerek kargayı görenlere seslendi.

Erzin ilçesi kent merkezi Atatürk Caddesi'ni mesken tutan karga, vatandaşların ilgi odağı olmuştu. Caddelerde özgürce yürüyerek gezen ve heybeleri karıştıran karga, vatandaşlar tarafından besleniyordu. Mizah amaçlı çekilen görüntülere de konu olan karganın kaybolması mahalleliyi meraklandırdı. Bölgede esnaflık yapan Süleyman Bakıcı, karganın vatandaşlar tarafından yakalandığını düşünerek geri getirin çağrısı yaptı.

Karganın mahallelinin neşe kaynağı olduğunu söyleyen Bakıcı, "Bizim kargamız kayıp. Neşe kaynağımızdı, motorlarımızın üzerine konuyordu ve heybelerimizi karıştırıyordu. Alt caddenin, üst caddenin ve bizim neşe kaynağımızdı. Gören duyan varsa her ne sebeple götürdüyse geri getirsin arkadaşlar. Biz kargamızı istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
Atatürk CaddesiHayvanlarGüncelKargaYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Balıkesir’de sağanak felaketi Köprü çöktü, ulaşım durduruldu Balıkesir'de sağanak felaketi! Köprü çöktü, ulaşım durduruldu
Eşref Saral’a silahlı saldırı Eşref Saral'a silahlı saldırı
52 vatandaşımızın katili Mihraç Ural, mahkeme salonuna böyle getirildi 52 vatandaşımızın katili Mihraç Ural, mahkeme salonuna böyle getirildi
Nihat Kahveci, 6-0’lık tarihi facia sonrası Fenerbahçeli yıldızı alkışladı: Helal olsun lan sana Nihat Kahveci, 6-0'lık tarihi facia sonrası Fenerbahçeli yıldızı alkışladı: Helal olsun lan sana
60’tan fazla ülkeye ihracat yapıyordu Türk şekerleme devi iflas etti 60'tan fazla ülkeye ihracat yapıyordu! Türk şekerleme devi iflas etti
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına yeni atama Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına yeni atama
09:40
Galatasaray’dan Richarlison bombası Tottenham ile pazarlık başladı
Galatasaray'dan Richarlison bombası! Tottenham ile pazarlık başladı
09:37
9.9’luk deprem uyarısı ülkeyi karıştırdı Gerçek 8 dakika sonra ortaya çıktı
9.9'luk deprem uyarısı ülkeyi karıştırdı! Gerçek 8 dakika sonra ortaya çıktı
09:12
Fahrettin Koca’dan Beşiktaş’ın zaferine olay yorum
Fahrettin Koca'dan Beşiktaş'ın zaferine olay yorum
08:37
Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı Dosyada Murat Ağırel de şüpheli
Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı! Dosyada Murat Ağırel de şüpheli
08:27
Yollar ona yetmedi Elon Musk uçan Tesla’yı tanıttı
Yollar ona yetmedi! Elon Musk uçan Tesla'yı tanıttı
07:44
ABD’de ilkokula silahlı saldırı En az 5 kişi hayatını kaybetti
ABD’de ilkokula silahlı saldırı! En az 5 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 10:03:56. #7.13#
SON DAKİKA: Erzin'de kaybolan kargayı esnaf Süleyman Bakıcı geri getirilmesini istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei