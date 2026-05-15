Aşırı yağışla birlikte taşan dereler sele neden oldu - Son Dakika
15.05.2026 20:24  Güncelleme: 20:29
Hatay'ın Erzin ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle dereler taştı, Turunçlu Mahallesi sular altında kaldı. Narenciye bahçeleri ve evler su altında kalırken, belediye ekipleri dereleri açmak için çalışma başlattı.

Meteorolojinin uyarısının ardından Hatay'da öğleden sonra sağanak yağış etkili olmaya başladı. Kentin kıyı ilçelerinde etkili olan sağanak yağış Erzin ilçesi Turunçlu Mahallesi'nde derelerin taşmasına neden oldu. Derelerin taşmasıyla birlikte mahalle sular altında kaldı. Narenciye bahçeleri ve evler su altında kalırken maddi hasar oluştu. Bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Erzin Belediyesi ekipleri dereleri açmak için çalışma başlattı.

Mahalle sakinlerinden Ferhat Say, şiddetli yağışla birlikte evlerin ve bahçelerin su altında kaldığını ifade ederek bölgeye menfez yapılması gerektiğini dile getirdi.

Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, bölgede ekiplerin çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, "Aşırı yağışlar nedeniyle derelerde taşmalar var. Bölgede yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle derelerde ciddi taşma var. Şuanda Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Erzin Belediyesi sahadayız. İnşallah yağmur devam etmezse bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bundan sonraki süreçte bu tür afetlerin yaşanmaması için ne yapabiliriz diye çalışma yürütüyoruz" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

