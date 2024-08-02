Erzincan Adliye Sarayı'na Erişilebilirlik Belgesi Verildi - Son Dakika
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Erzincan Adliye Sarayı'na Erişilebilirlik Belgesi Verildi

Erzincan Adliye Sarayı\'na Erişilebilirlik Belgesi Verildi

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından tüm engel grupları için erişilebilir olduğu tespit edilen Erzincan Adliye Sarayı'na Erişilebilirlik Belgesi verildi. Belge, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk'e İl Müdürü Serdar Demirci tarafından takdim edildi. İl Müdürü Serdar Demirci, sürecin başından beri desteğini esirgemeyen Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk'e teşekkür etti.

02.08.2024 00:15
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Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından tüm engel grupları için erişilebilir olduğu tespit edilen Erzincan Adliye Sarayına Erişilebilirlik Belgesi verildi.

Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk'e İl Müdürü Serdar Demirci tarafından Erişilebilirlik Belgesi, Erişilebilirlik Bayrağı ve Erişilebilirlik Logosu, takdim edildi.

İl Müdürü Serdar Demirci, sürecin başından beri bu çalışmalara destek veren Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk'e teşekkür etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Erzincan Adliye Sarayı'na Erişilebilirlik Belgesi Verildi - Son Dakika
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