Erzincan'da 33. Birim Amirleri Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Erzincan'da 33. Birim Amirleri Toplantısı Yapıldı

Erzincan\'da 33. Birim Amirleri Toplantısı Yapıldı
04.06.2026 19:48
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Vali Aydoğdu, projelerin durumu ve kamu hizmetlerinin verimliliği üzerine bilgi aldı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında 33. Birim Amirleri Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya vali yardımcıları, il jandarma komutanı, il emniyet müdürü ve kamu kurumlarının birim amirleri katıldı.

Toplantıda ilk olarak vali yardımcıları ve birim amirleri tarafından yürütülen projelerde gelinen son durum ile vatandaşlara sunulan hizmetler hakkında Vali Aydoğdu'ya bilgi verildi.

Devam eden projeler ve yürütülen çalışmaların titizlikle takip edilmesini isteyen Vali Aydoğdu, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

Toplantının sonunda özveriyle görev yapan tüm birim amirlerine ve personele teşekkür eden Aydoğdu, çalışmalarında başarılar diledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da 33. Birim Amirleri Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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