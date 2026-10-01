Erzincan'da 35. Birim Amirleri Toplantısı'nda projeler ve talepler ele alındı - Son Dakika
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Erzincan'da 35. Birim Amirleri Toplantısı'nda projeler ve talepler ele alındı

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Erzincan\'da 35. Birim Amirleri Toplantısı\'nda projeler ve talepler ele alındı
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında 35. Birim Amirleri Toplantısı yapıldı; kentteki çalışmalar ve projelerin durumu değerlendirildi. Aydoğdu, projelerin süresinde tamamlanması için koordinasyonun önemine dikkat çekerek vatandaş taleplerinin sahada çözülmesini istedi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında, vali yardımcıları ve birim amirlerinin katılımıyla 35. Birim Amirleri Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, kentte yürütülen çalışmalar ile devam eden projelerin son durumu değerlendirildi.

Vali Aydoğdu, projelerin hedeflenen süre içerisinde ve eksiksiz tamamlanması için kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekti.

Vatandaşların talep ve ihtiyaçlarının sahada takip edilerek çözüme kavuşturulması talimatını veren Aydoğdu, kamu hizmetlerinin etkin ve hızlı şekilde sürdürülmesi için çalışmaların titizlikle yürütülmesini istedi.

Toplantıda ayrıca birim amirleri tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin Vali Aydoğdu'ya bilgi sunuldu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Erzincan'da 35. Birim Amirleri Toplantısı'nda projeler ve talepler ele alındı - Son Dakika
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