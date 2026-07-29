Erzincan’da 59. Tugay’da yemin töreni - Son Dakika
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Erzincan’da 59. Tugay’da yemin töreni

Erzincan’da 59. Tugay’da yemin töreni
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Erzincan 59’uncu Havan ve Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı’nda bedelli askerlik hizmetini yerine getiren Mehmetçikler için Ant İçme Töreni düzenlendi.

Erzincan 59'uncu Havan ve Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı'nda bedelli askerlik hizmetini yerine getiren Mehmetçikler için Ant İçme Töreni düzenlendi.

Törene Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun yanı sıra Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, 59'uncu Havan ve Topçu Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Zafer Akkaş, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ile il protokolü ve asker aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından gerçekleştirilen törende bedelli erler, Türk bayrağına el basarak yemin etti. Törenin ardından konuşan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, yemin eden Mehmetçikleri tebrik ederek askerlik görevinin önemine dikkat çekti.

Askerliğin, vatan, bayrak ve millet bilincinin ruhlara işlendiği bir mektep olduğunu ifade eden Vali Aydoğdu, "Bir milletin geleceğini gençliğin inancı ve adanmışlığı tayin eder. Al bayrağın gölgesinde duran bu irade, yarınlarımızın en güçlü teminatıdır." dedi.

Mehmetçiklere seslenen Aydoğdu, tarihin millete büyük sorumluluklar yüklediğini belirterek, "Değerlerimizi korumak, üretmek ve azimle çalışmak durumundayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi; 'Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda asker ailelerine ve komutanlara teşekkür eden Vali Aydoğdu, "Evlatlarını bu kutsal çatıya büyük bir güvenle uğurlayan siz değerli ailelerimize ve evlatlarımızı sevgiyle, disiplinle, büyük bir emek ve titizlikle yetiştiren kıymetli komutanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum." diye konuştu.

Bedelli Er Ant İçme Töreni, yemin eden Mehmetçiklerin aileleriyle hasret gidermesi ve hatıra fotoğrafları çektirmesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA

Erzincan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzincan’da 59. Tugay’da yemin töreni - Son Dakika

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