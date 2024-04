Erzincan Valiliği, ALES sınavı saatlerinde gürültü kirliliği yapmamaları konusunda uyarıda bulundu

Yerel

Erzincan Valiliğinden yazılı bir açıklama yapılarak bu hafta sonu pazar günü yapılacak olan "Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/1)" saatlerinde vatandaşların gürültü kirliliği yapmamaları istendi.

Yapılan açıklamada, "T.C. Ölçme, Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ülke genelinde yapılacak olan "Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/1)" 21 Nisan 2024 Pazar günü, saat 10: 15'de 150 dakika süre ile tek oturum şeklinde ilimizde Yalnızbağ Yerleşkesinde bulunan Eğitim Fakültesinde, Mimarlık Mühendislik Fakültesinde, Sivil Havacılık Yüksekokulunda ve Mimar Sinan Mahallesindeki TOBB Binali Yıldırım Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirilecektir.

Sınav yapılacak binaların yakınında sınav süresince otoların klakson çalmaları, ambulans, itfaiye araçlarının sirenlerinin çalışması, her türlü resmi ve özel törenler vesilesiyle dışarı yayın yapılması, düğün, asker uğurlama vs. konvoylarının oluşturulması, bina yıkım ve hafriyat çalışmaları ile seyyar satıcı gürültüleri ve benzeri her türlü gürültünün yapılmaması gerekmektedir" denildi. - ERZİNCAN