Erzincan'da Anne Ayı ve Yavrularının Karlı Arazide Gezintisi

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Anne ayı ve yavrularının karlı arazide gezintisi böyle görüntülendi

ERZİNCAN - Erzincan'da bulunan Munzur Dağları'nda anne ayı ve iki yavrusu doğada yiyecek ararken görüntülendi.

Munzur Dağları'na yürüyüşe çıkan bir grup vatandaş, baharın gelmesiyle canlanan doğada anne ve iki yavru ayıyla karşılaştı. Yiyecek aradığı gözlenen anne ve yavruları bir süre bölgede gezindi.

İHA muhabiri Murat Aydemir tarafından kamerayla görüntülenen anne ve yavru ayılar daha sonra gözden kayboldu.