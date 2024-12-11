Erzincan'da Asker Aileleri için Karşılama Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Erzincan'da Asker Aileleri için Karşılama Merkezi Açıldı

Erzincan\'da Asker Aileleri için Karşılama Merkezi Açıldı

Erzincan'da, asker çocuklarının yemin töreni için kente gelen aileler için bir karşılama merkezi hizmete girdi. Vali Hamza Aydoğdu, yapılan merkezi ziyaret ederek ailelerle sohbet etti ve yöresel ürünleri inceledi.

11.12.2024 16:03  Güncelleme: 16:05
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Erzincan'da yıllardır eksikliği hissedilen ve başka şehirlerden asker çocuklarının yemin töreni için kente gelen ailelerin gözünden kaçmayan karşılama merkezi yapıldı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 59. Havan ve Topçu Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Abdullah Katırcı ve birim amirleriyle birlikte ilde askerlik yapan Mehmetçiklerin Erzincan'a gelen aileleri için Erzincan Belediyesi tarafından yapılan Karşılama Merkezi'ni ziyaret ederek yemin töreni için gelen ailelerle görüştü.

Mehmetçiklerin aileleriyle bir süre sohbet eden, Erzincan'a 'hoş geldiniz' diyen, ailelere ve Mehmetçiklere hayırlı teskereler dileyen Vali Aydoğdu; Erzincan'a ait yöresel ürünlerin satıldığı tezgahları da ziyaret etti.

Vali Hamza Aydoğdu, Erzincan Belediyesinin güzel projesinden dolayı Belediye Başkanı Bekir Aksun'a ve emeği geçen belediye personellerine teşekkür etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da Asker Aileleri için Karşılama Merkezi Açıldı - Son Dakika

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