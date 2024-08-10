Erzincan'da Badminton Süper Ligi ve Gelişim Ligi müsabakaları başladı - Son Dakika
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Erzincan'da Badminton Süper Ligi ve Gelişim Ligi müsabakaları başladı

Erzincan'da Badminton Süper Ligi ve Gelişim Ligi müsabakaları Türkiye Badminton Federasyonu tarafından düzenlendi. Erzincan Valisi, Belediye Başkanı ve diğer yetkililerin katıldığı açılış programında konuşmalar yapıldı. Müsabakaların Erzincan'da yapılmasından mutluluk duyuldu ve sporculara başarılar dildi.

10.08.2024 20:07
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- Erzincan'da Badminton Süper Ligi ve Gelişim Ligi müsabakaları başladı

ERZİNCAN - Erzincan'da Badminton Süper Ligi ve Gelişim Ligi müsabakaları başladı.

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen Badminton Süper Ligi ve Gelişim Ligi müsabakaları Erzincan Yaşar Erkan Spor Salonu'nda başladı. Erzincan'ın ev sahipliği yaptığı müsabakaların açılış programına Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu ve Badminton Federasyonu Başkan Vekili Ercan Ayılgan katıldı.

Müsabakanın açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, Erzincan'ın badminton branşına başkentlik yaptığını söyleyerek Erzincan'da bu alanda yetişen çok fazla başarılı sporcuların olduğunu kaydetti. Mumcu, sporculara ve onların yetişmesinde katkı sunan herkese teşekkür etti.

Müsabakaların Erzincan'da yapılmasından mutluluk duyduğunu kaydeden Badminton Federasyonu Başkan Vekili Ercan Ayılgan ise özellikle Erzincan'da badmintonun gelişmesine emek veren antrenörler Murat Sönmez ve Uğur Erçetin'e teşekkürlerini iletti.

Müsabakalarda yarışan tüm takımlara başarılar dileyen Vali Hamza Aydoğdu ise, "Bu topraklar dünya çapında sporcular yetiştirmeye namzettir. Olimpiyatlarda, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında, Türk bayrağının dalgalanması hepimiz için gurur kaynağıdır. Ben inanıyorum ki Avrupa ve Dünya Şampiyonası'na sporcu gönderdiği gibi gelecek yıllarda olimpiyat oyunlarında da Erzincan'dan sporcularımız, özelde Erzincan'ı genelde ülkemizi ve al bayrağımızı çok güzel bir şekilde temsil edecektir. Bizler de Erzincan olarak, bu sporcularımızın başarılı olabilmesi için elimizden gelen bütün gayret ve çabayı göstereceğiz" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Vali Aydoğdu sporculara hediye verirken, Badminton Federasyonu Başkan Vekili Ercan Ayılgan ise Vali Aydoğdu'ya hediye takdiminde bulundu.

Sporcularla hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından müsabakalar başladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da Badminton Süper Ligi ve Gelişim Ligi müsabakaları başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da Badminton Süper Ligi ve Gelişim Ligi müsabakaları başladı - Son Dakika
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